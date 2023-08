Chippers staan op een breekpunt

De zomerse verkoopdruk van de afgelopen weken heeft het technisch beeld op de aandelenmarkten wereldwijd onder druk gezet. Zeker in Europa zien we veel verzwakte technische plaatjes, maar ook in de VS overtuigt het beeld al even niet meer.

Het cijferseizoen, dat inmiddels de laatste fase is ingegaan, heeft zijn sporen nagelaten en enkele serieuze slachtoffers geëist. Beleggers en handelaren die nu terugkomen van vakantie, kunnen de komende tijd de schade gaan opmaken en zich voorbereiden voor de rest van het tweede halfjaar.

Chippers

Eén van de meest populaire sectoren van de afgelopen jaren onder beleggers is de halfgeleidersector. Door de sterk aanhoudende vraag naar chips weten bedrijven die actief zijn in deze sector al jaren sterk te presteren. Ook tijdens het huidige cijferseizoen zijn serieuze negatieve uitschieters in deze sector uitgebleven.

SOX-index

Het technisch plaatje van de SOX index, de Amerikaanse index, waarin de grootste aan de Amerikaanse beurs genoteerde chipbedrijven zijn opgenomen, heeft de technische schade dan ook vooralsnog weten te beperken.

De index beweegt sinds begin dit jaar in een stijgende trend, waarbij hogere toppen en bodems wijzen op een aanhoudende vraag. De laatste weken heeft de index even gas teruggenomen, maar de stijgende fase is nog intact gebleven.

Momenteel noteert de index rond de oplopende steunlijn onder de bodems van de afgelopen maanden. Deze bodemlijn heeft de index al meerdere keren opgevangen en zou ook nu weer als steunpunt kunnen dienen.

De vorming van een nieuwe hogere koersbodem zal de opgaande fase opnieuw bevestigen en ruimte vrijmaken voor een aanval op de weerstand van de top van begin 2022.





Nvidia

Eén van de grootste Amerikaanse chipbedrijven is Nvidia. Dit bedrijf zal komende woensdag zijn halfjaarcijfers publiceren en daarmee beleggers nieuw inzicht verschaffen over de staat van de sector.

Nvidia heeft dit jaar een extreem sterke stijging laten zien, waardoor de koers sinds begin dit jaar inmiddels ruim verdrievoudigd is. De laatste weken maakt het aandeel even een pas op de plaats, maar dit heeft nog niet tot een technische verzwakking geleid.

Zolang de koers boven de oude top van eind 2021 beweegt, blijft het technisch beeld positief en mag een voortzetting van de opgaande fase worden verwacht.

ASML

Ook ons eigen ASML maakt door haar Amerikaanse notering deel uit van de SOX-index. ASML lijkt het wel wat zwaarder te hebben dan zijn Amerikaanse concurrrenten en test momenteel de onderzijde van de opgaande trend.

De koers is onlangs al teruggezakt onder de voorgaande koerstop, waarmee de eerdere verbeteringen ongedaan werden gemaakt. Dat de toppen en bodems in elkaar overlopen, duidt erop dat er slechts sprake is van gematigde vraag.

De onderzijde van de stijgende trend en de steun rond €600 staan momenteel onder druk. Een duidelijke doorbraak hieronder zal het technisch beeld verder doen verzwakken. De koers zakt dan ook terug onder haar 200-daags gemiddelde, wat de toenemende verkoopdruk zal bevestigen.