"Dit is een gevaarlijke markt"

Uhhhh.....is er ook zoiets als een ONgevaarlijke markt?



Mark Twain in 1894 ;



"Oktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari."



Origineel: "October: This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks in. The other are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August, and February."



Bron: Pudd'nhead Wilson (1894) Ch. 13

Mark Twain



Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910