"Dit is een gevaarlijke markt"

We hebben een ronduit beroerde beursweek achter de rug. De AEX gaat deze week ruim 4% onderuit en hoewel Adyen hoofdschuldige is, is deze daling breedgedragen. De aandelen die vorige week nog een all-time high op het bord zetten, corrigeren en de fondsen die al aan het dalen waren, gaan nu nog harder onderuit.

Het enige pluspunt aan zo'n slechte week is dat het beslist niet saai is. Hoe kan het dat Adyen in 1 handelsdag liefst 40% in waarde daalt en is het verstandig om de beleggingsportefeuille in te dekken tegen een beurscrash? Hier gaan wij in deze toch wel emotionele uitzending van de IEX BeleggersPodcast uitvoerig op in.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

De Chinese vastgoedcrisis en de mogelijke impact op de wereldeconomie

Voorspeller van de economische crisis in 2008/2009 dekt zijn beleggingsportefeuille in tegen een crash. Verstandig of niet?

Een korte update van de cijfers van Aegon

De omzet/winstwaarschuwing van Alfen

Is het ethisch dat Exor ongezien een belang van 15% in Philips opbouwde?

De Rabobankcertificaten

De versnelde ronde met o.a. BAM, TKH en de Triodoscertificaten

De bijzondere IPO's van VinFast en Sacks Parente Golf

Kiek op de grafiek: hoe staat het technisch plaatje van Shell ervoor

TA-analist Tom Nederhoff over het technische plaatje van Shell:

"Shell heeft behoorlijk snel en overtuigend weten te herstellen van de pandemie. Sinds de dieptepunten (felicitaties wanneer u stukken heeft opgepakt) rond €10 is de koers krachtig opgeveerd, waardoor deze zich inmiddels weer bevindt in de oude bandbreedte.

In de grafiek zijn drie significante koersniveaus aangebracht, namelijk €25, €28 en €31. Rond deze niveaus zijn meerdere contactmomenten zichtbaar, waardoor er over de jaren heen een trading range is ontstaan.

Binnen deze range hebben speculanten reeds diverse ritjes kunnen maken, al is Shell sowieso geen verkeerd aandeel om in portefeuille te hebben gezien het dividendrendement. Kijken we terug naar de periode vanaf 2005 zien we drie eerdere periodes binnen de huidige bandbreedte, waarbij de koers steeds een opmars heeft gemaakt richting €31.

Een nieuwe opwaartse fase is derhalve niet ondenkbaar en zou beleggers een upside bieden van ruim 10%. Op de korte termijn beweegt het aandeel echter zijwaarts, waardoor het ontbreekt aan een duidelijk signaal. Een doorbraak boven de recente toppen op €28,70 kan worden aangegrepen om wat stukken op te pakken, al is het risico vanwege de fluctuaties binnen de bandbreedte groot.

Pas boven €31 komt er ruimte vrij voor een verdere stijging. Het beeld verzwakt bij een doorbraak onder €25, al heeft Shell laten zien over een prima herstellend vermogen te beschikken."