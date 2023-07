IEX BeleggersPodcast: ASML, Tesla en Netflix

ASML presenteerde woensdag zijn resultaten over het tweede kwartaal en daarmee is het cijferseizoen in Nederland officieel van start gegaan. Hoewel de omzet, marges en afgegeven outlook voor 2023 aanmerkelijk beter waren dan verwacht, gaat het aandeel toch onderuit. Wat was precies de trigger?

Ook de cijfers van Netflix konden de markt niet bekoren. Dat terwijl de onlinestreamingdienst het aantal abonnees drie keer zo snel zag groeien als verwacht. Hier gaan we het in deze aflevering van de IEX-BeleggersPodcast onder andere over hebben.

We hebben voor u ook een verrassing in petto: we introduceren de nieuwe rubriek "De Versnelde Ronde". Laat in de comments weten wat uw mening is over deze nieuwe rubriek! Vindt u het item een leuke toevoeging aan de podcast, of verwijst u het linea recta door naar de prullenbak?

Verder bespreken we op onze geheel eigen wijze de volgende onderwerpen:

De winst van Netflix stijgt fors, mede door stakingen. Hoe zit dat precies?

De drie stiekeme aandelen van AJ

Het aandeel Tesla werd na Q2-resultaten afgestraft. De cijfers zijn onderliggend echter helemaal niet zo slecht. Arend Jan legt het u uit.

Een beleggingsidee/kooptip

Dollar Cost Averaging versus Lump Sum Investing

Hoe een shortpositie helemaal verkeerd uitpakte

De Versnelde Ronde: Frans Timmermans is premierkandidaat. Overweegt u al om uw Shell-aandelen te verkopen?

Kiek op de Grafiek met Wouter Slot

Kiek op de Grafiek: Small Cap-index