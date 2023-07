Aandeelhouders Value8 benoemen accountant CFA Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

De aandeelhouders van Value8 hebben met vrijwel 100% van de stemmen ingestemd met de benoeming van CFA tot accountant over het boekjaar 2023. Er waren 6.337.845 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Met die benoeming is Value8 verzekerd van een oob-accountant voor het komende jaar. Ook de andere agendapunten werden met meer dan 99,9% geaccordeerd. De VEB, die zich kritisch over de benoeming van de accountant had uitgelaten, kreeg geen enkele steun van de Value8-aandeelhouders. De VEB stemde met 8 aandelen tegen. Jaarrekening goedgekeurd en van de penalty bench af Value8 geeft aan verheugd te zijn dat een oob-accountant is gevonden, dat de jaarrekening is goedgekeurd en dat Euronext heeft aangegeven dat Value8 niet langer op de penalty bench vermeld staat. Daarmee kan de volle focus weer op het investeringsbedrijf worden gelegd, aldus Value8.

