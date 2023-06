IEX BeleggersPodcast: Aegon, crypto en koersdoelen

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u weer een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast in de aanbieding. Het is een speciale editie, want Erik Mauritz is te gast. Hij is senior advisor bij Trade Republic, maar velen van u zullen hem nog kennen als Hoofd van de IEX Beleggersdesk.

Met hem bespreken we onder andere periodiek beleggen, maar hij legt ook uit waarom de koersen van crypto's deze week zo hard zijn gestegen. Trade Republic is deze week overigens de sponsor van de podcast. Hiervoor willen we de Duitse broker hartelijk danken.

Zoals u van ons gewend bent, bespreken we op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen. Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

Waarom we Just Eat Takeaway ondanks de aantrekkelijke waardering niet bijkopen

Jerome Powell waarschuwt voor verdere renteverhogingen

Earnings yield S&P500 op hetzelfde niveau als kortlopend Amerikaans staatspapier

Cryptokoersen in de lift

Aegon gaat zijn aandeelhouders spekken

Heijmans neemt Van Wanrooy over voor circa €300 miljoen

De voordelen van periodiek beleggen

De zin en onzin van een koersdoel

En uiteraard Kiek op de Grafiek

Kiek op de Grafiek: ethereum