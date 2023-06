Waar liggen de kansen en risico's in de tweede jaarhelft?

De eerste jaarhelft zit er bijna op. Voor beleggers is er weinig reden tot klagen. De AEX-index staat ruim 12% in de plus. Kunnen we het momentum vasthouden? Of moeten we rekening houden met een correctie? En waar liggen de kansen en risico's voor beleggers? Op de IEX Beleggersdag op 30 juni gaat Taoufik Boussebaa is Hoofd Beleggingsstrategie bij het Investment Office van Rabobank hier uitgebreid op in.

De economie laat gemengde signalen zien. In de VS en Europa is de arbeidsmarkt nog steeds robuust. Maar met name in Europa is de inflatie nog steeds hardnekkig hoog. In Nederland is de economie afgelopen kwartaal gekrompen. Duitsland is zelfs officieel in een recessie beland, na twee kwartalen van economische krimp. De Amerikaanse economie groeit nog wel, maar minder uitbundig dan in het vierde kwartaal.

In Azië liggen de kaarten er beter bij. De Japanse economie laat juist een groeiversnelling zien. Maar hoewel China zijn economie volledig heeft heropend, zijn de cijfers wel zwakker dan verwacht.

Wie is Taoufik Boussebaa? Taoufik Boussebaa is Hoofd Beleggingsstrategie bij het Investment Office van Rabobank. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het bouwen van kwalitatief hoogwaardige portefeuilles die verschillende scenario’s doorstaan. Boussebaa studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 2008 actief in de beleggingsindustrie en werkte voor zijn tijd bij Rabobank bij Iris Research en Robeco.

Kansen en risico's

Ga er maar aan staan als belegger. Op de IEX Beleggersdag geeft Taoufik Boussebaa is Hoofd Beleggingsstrategie bij het Investment Office van Rabobank zijn visie. Behalve de actualiteit komen ook de volgende vragen aan bod:

Hoeveel last heeft de economie van de inflatie en de reeks renteverhogingen?

Moeten we vrezen voor een recessie? En wat voor invloed heeft een afkoelende economie op bedrijven?

Hebben we de bulk van de renteverhogingen van centrale banken gehad, nu de Fed gisteren op de pauzeknop heeft gedrukt en de ECB de rente binnen een jaar met 400 basispunten heeft opgetrokken?

Hoe krijgen risico’s en kansen een plek in de scenario's van Rabobank? En hoe is de bank gepositioneerd in de verschillende beleggingscategorieën?

Welke kansen ziet Boussebaa door de opkomst van AI?

En waar zien verder op dit moment kansen in de aandelen en obligaties?

Kortom, alle vragen en dilemma's waar u als belegger mee zit, neemt Boussebaa onder de loep.

Nog veel meer interessante sprekers

Naast Boussebaa zullen meer topsprekers op 30 juni hun opwachting maken, onder wie:

Jos Benschop, head of technology bij ASML

Michiel Langezaal, CEO van Fastned

Marco Roeleveld, CEO Alfen

Sijmen de Vries, CEO Pharming

Ton Hillen, CEO Heijmans

Lukas Daalder, chief investment strategist BlackRock

Martine Hafkamp, eigenaar Fintessa vermogensbeheer

Royce Tostrams en Wouter Slot, technisch analisten van Tostrams Groep

Nico Bakker, technisch analist BNP Paribas

Peter Siks, beleggerstrainer Saxo Bank

Martijn Rozenmuller, CEO Europa VanEck

Alle sprekers op de IEX Beleggersdag vindt u hier.

