Chinese centrale bank sleutelt aan korte rente

Alle signalen wijzen op een duidelijk hogere opening voor de Europese beurzen met winsten tussen de 0,4 - 0,7% dankzij onder andere een hoger sluitend Wall Street gisteren.

De AEX-indicatie is circa plus 0,7%

Europese futures open rond 0,6% hoger

De Amerikaanse futures staan licht hoger in aanloop naar de CPI later vandaag

In Azië was de stemming optimistisch met de Japanse Nikkei als positieve uitschieter

Vandaag zullen de ogen van beleggers gericht zijn op de Amerikaanse CPI (mei) die om 14:30 uur naar buiten komt. De inschattingen zijn nogal verdeeld, dus het kan tot een stevige marktreactie leiden. Faites vos jeux.

De Duitse inflatie daalde zoals verwacht, maar blijft natuurlijk nog altijd bijzonder hoog:

Nikkei aan sterke rally bezig

De Japanse beurs lijkt intussen aardig los. Vannacht schreef de Nikkei nog eens 2% bij en wellicht dat de hoogste stand ooit, rond de 40.000 punten van ergens eind van de jaren 80 van de vorige eeuw (!), dan eindelijk toch zal sneuvelen:

Het vervolg:

De volatiliteit (CBOE VIX-index) stijgt tot boven de 15 maar dat blijft standje relax

De dollar ligt relatief stabiel versus de euro rond de 1,08

Goud kruipt wat omhoog, evenals Bitcoin, olieprijs noteert rond zijn laagste stand in drie maanden

De rentes dan:

Tienjaarsrente Nederland 2,73% (min een basispunt)

Tienjaarsrente Duitsland 2,36% (min drie basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,9% (min twee basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,77% (-)

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws van deze ochtend:

08:04 Daling Duitse consumentenprijzen bevestigd

07:59 AEX start handelsdag in het groen na rally op Wall Street

07:29 FTC wil overname Activision door Microsoft blokkeren

07:18 Chinese centrale bank sorteert voor op renteverlagingen

06:59 Europese beurzen openen hoger

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven





Agenda 13 juni

08:00 Duitsland inflatie CPI mei (consensus -0,1% MoM)

11:00 Duitsland ZEW-economisch sentiment jun (consensus -13,0)

13:00 OPEC maandelijks rapport

14:30 VS inflatie CPI mei (consensus +0,3% MoM)





En dan nog even dit

Google opnieuw op de korrel genomen:

Google is set to be hit with a formal antitrust complaint from the EU that could lead to massive new fines and strike at the heart of its advertising technology https://t.co/ofeyQafMW9 — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2023





Meerderheid vreest voor tegenvallend inflatiecijfer:

Poll results: expectations for tomorrow's CPI report... pic.twitter.com/5PhRQu3zxW — Charlie Bilello (@charliebilello) June 12, 2023



Microsoft botst ook met de autoriteiten:

BREAKING: The Federal Trade Commission plans to sue Microsoft in federal court to block the company from closing its $69 billion acquisition of Activision Blizzard https://t.co/2MSUUWMPYx — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2023



Goldman Sachs somberder over olieprijs:

Goldman Sachs, one of the most bullish banks on the outlook for oil, has once again lowered its price forecasts amid increasing global supplies and waning demand https://t.co/ERqNZRVtpz — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2023



Rally S&P 500 niet breed gedragen:

To put things into perspective: 10 stocks have contributed 90% of S&P 500's 13.0% gain this year, the most concentrated mkt ever, Bernstein says. The stocks are AAPL (up 39%), MSFT (+36%), NVDA (+164%), GOOG (+38%), AMZN (+48%), META (+120%), TSLA (+91%), AVGO (+45%), AMD (+87%)… pic.twitter.com/oFK0AIZEVY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 12, 2023



China kampt met... deflatie:

#China producer #prices fell by 4.6% year-on-year in May.



That is a lot and does not bode well for global.



As the chart below reveals, there's a pretty strong correlation between Chinese producer prices - which function as a bellwether for China and global economic activity -… pic.twitter.com/M6J1UPsmVn — jeroen blokland (@jsblokland) June 11, 2023



Miljardenovername Nasdaq:

Nasdaq to buy Adenza for $10.5bn in US exchange operator’s biggest deal https://t.co/R0JI1y49im — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 12, 2023



Daar is de eerste renteverlaging al:

China’s sovereign bonds rallied, while its yuan weakened toward a closely watched-level after the central bank unexpectedly cut a policy rate https://t.co/NGTEWb6nR0 via @markets — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 13, 2023



Veel plezier en succes vandaag.