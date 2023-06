Olieprijzen stabiliseren wat

De oliemarkten zijn van slag nu OPEC heeft aangegeven de olieproductie te verlagen om prijs te stutten. Daarnaast meldde Saoedi-Arabië de eigen olieproductie in juli vrijwillig met 1 miljoen vaten per dag te verlagen. De opleving van de olieprijzen, in reactie hierop, heeft technisch niet veel om het lijf, want trendmatig zijn de downtrends intact gebleven.

De gasprijs reageerde wel fel op de geplande productieverlagingen. De Dutch TTF Gasfuture steeg op één dag met bijna 25%. Ik zal daar in een ander artikel op terugkomen.

Per saldo is de prijs van Brentolie al geruime tijd aan het dalen. Vanaf top van 27 januari rond $88,99 is Brentolie zo´n 13% gedaald. WTI Olie (Light Sweet) noteerde eind januari een stand van $83,35 en is sindsdien ruim 12% gedaald.

Pakweg een maand geleden waren de energiemarkten ook al even in beroering nadat Saoedi-Arabië en andere grote olieproducenten, bekend als OPEC+, de olieproductie flink hadden verlaagd.

Technisch lijkt de olieprijs wel wat te stabiliseren. De acties van de OPEC hebben in elk geval een dempend effect. Deze keer bekijk ik de korte- en langetermijngrafieken van ruwe olie.

Korte termijn: Brentolie maakt pas op de plaats boven steun $70,05

Olie (Brent) veert wat op vanaf de steun $70,05 (bodem van 20 maart). Er ligt weerstand op $89,26 (gevormd op 1 december 2022).

Brent heeft het moeilijk nu er een lagere top wordt gevormd. De verkoopdruk is nog niet weg uit de olieprijs.

We adviseren de steun goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

Lange termijn: Brentolie nog in dalende trend

Zolang de olieprijs in een dalende trend beweegt, is het verstandig om behoedzaam te blijven. Lagere toppen en bodems signaleren nog steeds verkoopdruk. Wel zien we de laatste weken wat stabilisatie.

Aan de onderkant heeft de olieprijs steun op $66,72 (bodem van 3 december 2021). Enkel boven weerstand $88,99 (top van 27 januari) verbetert het beeld.

Korte termijn: Light Sweet mist kracht

Light Sweet olie fluctueert per saldo zijwaarts, maar blijft kwetsbaar. Lagere toppen signaleren verkoopdruk.

Er ligt steun op $66,15 (bodem van 20 december 2021) en weerstand rond $83,33 (gevormd op 1 december 2022). Een slotstand onder de steun zou het zwakke technische beeld bevestigen. Aan de onderkant komt er dan immers ruimte vrij voor verdere koersdaling.

Lange termijn: Light Sweet olie (WTI) stabiliseert binnen dalend trendkanaal

Ook Light Sweet olie maakt pas op de plaats, maar nog binnen een dalende trend. De steun op $67,56 (bodem van 5 mei) weet de prijsdaling op te vangen. Vlak daaronder, rond $64,41, ligt een tweede bodem. Pas na een eventuele doorbraak onder deze bodems wordt de neerwaartse trend hervat.

De eerste weerstand ligt op $83,56 (top van 14 april).