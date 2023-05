Slotcall: Naderend akkoord schuldenplafond zet AEX in vuur en vlam

Sowieso is die hele verhoging van het schuldenplaffond een non-event. Is niet zo dat de economie een boost krijgt van een eventueel akkoord. Eerder zullen de door de Republikeinen geëiste bezuinigingen de economie verder afremmen. Gelukkig gaat AI alle problemen oplossen..kuch! De huidige hysterie doet me denken aan de gekte rond mobiel internet (UMTS) in 2000. AI zal over een aantal jaar ongetwijfeld alom aanwezig zijn in de maatschappij. Maar of het zal leiden tot de omzetten en winsten van mythische proporties voor bedrijven als NVIDIA en ASML zoals die nu voorgespiegeld worden betwijfel ik.