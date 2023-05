Slotcall: Naderend akkoord schuldenplafond zet AEX in vuur en vlam

De beurzen in Europa en Noord-Amerika kleuren groen. De AEX sluit zelfs 1,7% hoger en laat daarmee alle Europese indices achter zich. Vrijwel alle aandelen binnen de Amsterdamse hoofdindex eindigen in het groen.

De belangrijkste reden is dat de Democraten en Republikeinen heel dicht bij een akkoord zijn om het schuldenplafond voor de komende twee jaar te verhogen. Dit zorgt voor de nodige opluchting op de financiële markten.

Debt ceiling negotiators close to a deal, with IRS funding in the spotlight https://t.co/BRm6zq9ddY — CNBC (@CNBC) May 26, 2023

Forse upgrade Nederlandse chippers

Toch zijn het vooral de chippers die uitblinken. ASML (+4,5%), ASMI (+6,5%) en Besi (+3,8%) surfen nog mee op de spectaculaire cijfers van Nvidia woensdagavond nabeurs. Bank of America draagt hier eveneens een steentje aan bij door de koersdoelen voor de Nederlandse chippers te verhogen.

Besi spant de kroon met een koersdoelverhoging van 25% tot €126. De Amerikaanse zakenbank verwacht met name dat de machines voor AI-toepassingen een vlucht omhoog nemen.

Beleggers hebben dus even geen oog voor een enigszins tegenvallend Amerikaans prijsindexcijfer die 0,1% hoger uitviel dan verwacht. Verder viel op dat de Amerikaanse consument in april 0,7% meer uit gaf dan in maart. Dit was meer dan waar analisten op hadden gerekend.

Recessie

Het voorspellen van een recessie is en blijft een gevalletje koffiedik kijken, zo blijkt eens te meer. De jongste projecties lijken te duiden op een bescheiden groei voor de eurozone dit jaar van enkele tienden van een procent.

De vraag is echter hoe realistisch die projecties nog zijn nu de Duitse economie in zwaar weer is aanbeland en ook de Nederlandse economie tekenen van krimp vertoont. Duitsland zit volgens de boekjes technisch al in een recessie.

Martin Crum tekent voor Premium een uitgebreid beeld van de huidige omstandigheden. Hoe de concurrentiepositie van de Eurozone verzwakt, de blik van de Europese commissie en het vergelijk met Amerika en China.

Verdere krimp Duitse economie tegenvallend nieuws voor de eurozone IEX Premium https://t.co/I6fqDz3Y6P via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 26, 2023

DSM

Traditioneel behoort DSM (-0,9%) tot de hoogvliegers in de AEX, maar dit jaar is het chemiebedrijf juist een achterblijver onder de 25 bedrijven genoteerd aan de Amsterdamse hoofdindex. De overname van Firmenich valt zwaar op de maag bij DSM.

Firmenich kreeg bezoek van de toezichthouder vanwege vermeende prijsafspraken. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid op dit gebied en het zal waarschijnlijk nog even duren voordat er meer bekend is.

We kijken voornamelijk naar de cijfers. De fusie maakt van DSM-Firmenich een bijzonder bedrijf met sterke marktposities, maar het is nog de vraag of er sprake zal zijn van synergievoordelen.

In de praktijk vallen deze voordelen vaak tegen. DSM acht de haalbaarheid van de synergievoordelen van ongeveer €500 miljoen echter mogelijk, meer informatie volgt bij de halfjaarcijfers. Hoe analist Martin Crum naar dit aandeel kijkt, leest u in het onderstaande artikel.

Koers voormalige hoogvlieger inmiddels ruwweg gehalveerd IEX Premium https://t.co/U9eJFgpGF3 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 26, 2023

Apple

Apple (+1,2%) kijkt toe hoe het AI-schip de haven verlaat. Op het gebied van AI wist het bedrijf vrij weinig te melden. Ook de tweedekwartaalcijfers - die begin deze maand uitkwamen - zijn vrij mager. Er is amper sprake van spektakel.

De iPhone-verkopen stijgen enigszins met 1% en de operationele marge staat onder druk. Er waren aanzienlijke dalingen te zien in de verkoop van computers en iPads. De macro-economische omstandigheden hebben een negatieve invloed op de Mac-verkopen, met een omzetdaling van 31% in dit segment.

Ook het aantal verkochte iPads daalde fors met 13%. Opvallend is dat het woord 'AI' tijdens de conference call pas ter sprake kwam toen er specifiek naar werd gevraagd. Er staat wel een grote deal met Broadcom op stapel; de onlangs uitgebrachte M1-chips blijken een groot succes te zijn.

Uiteindelijk blijft Apple 's werelds grootste bedrijf in marktkapitalisatie met een zeer sterke merknaam en heeft het natuurlijk een aanzienlijke cashflow. Maar deelt onze technologie-analist Ivo Breukink deze mening ook? Dat leest u in zijn onderstaande analyse.

Apple onthult binnenkort wel de nieuwe VR-bril IEX Premium https://t.co/q01twmZwCi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 26, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Azerion (+28,1%) knalt omhoog, maar een duidelijke trigger kunnen we niet vinden. Is dit een typisch gevalletje pump en dump? De koers van Alfen (-2,5%) doet pijn aan onze ogen. Hoewel, feit blijft dat het aandeel sinds de beursgang in 2018 is verzesvoudigd.

Rentes

De rentes gaan vandaag een fractie omhoog. Ten opzichte van vorige week zijn de uitslagen relatief beperkt.

Nederland: +2 basispunten (2,88%)

Duitsland: +1 basispunt (2,50%)

Italië: +3 basispunten (4,33%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (4,37%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (3,84%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,1%

AEX deze maand: +1,4%

AEX dit jaar: +11,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +13,2%

Technologie in de lift

De AEX (+0,1%) wordt niet voor niets de Europese Nasdaq genoemd. Omdat technologieaandelen een zware weging kennen binnen onze hoofdindex weten we er deze week zelfs een klein plusje uit te persen. Dit in tegenstelling tot de DAX (-1,8%) en CAC (-2,2%).

AEX

ASMI (+12,6%) en Besi (+9,8%) zijn niet te houden. Laatstgenoemde sluit zelfs voor het eerst sinds zijn bestaan boven de €100. ASML (+6,0%) doet het wat rustiger aan, maar daarover zal niemand klagen. De 'oude-economieaandelen' doen daarentegen een stap terug. Akzo Nobel (-5,9%) is hiervan een exemplarisch voorbeeld.

AMX

AMG (+9,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van Citigroup. De Amerikaanse zakenbank hanteert nu een target price van €60 (was €56). Dit is bijna 50% meer dan de huidige beurskoers van €42. Just Eat Takeaway (-9,6%) moet het daarentegen ontgelden en dat is niet voor de eerste keer. Aalberts (-5,9%) staat na een summiere tradingupdate wat onder druk. Ook het feit dat de nieuwe CEO van buiten komt, doet het sentiment geen goed.

ASCX

Azerion (+92,6%) doet zijn naam als "gokfonds" eer aan. Pharming (+3,2%) klimt tot het niveau van voor de bekendmaking van zijn eerstekwartaalcijfers. De koers van Fastned (-10,3%) gaat daarentegen richting het zuiden.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.