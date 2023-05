Technologie met meerdere snelheden

Tech doet het goed dit jaar. De Nasdaq verslaat met +17% YTD alle andere barometers. De AEX doet dit jaar +10%, de Dow +3% en de S&P500 +7%.

Maar ook binnen de Nasdaq zijn de verschillen groot. Bij grote fondsen valt bij de winnaars Meta Platforms op, dat dit jaar bijna is verdubbeld met een plus van 99,7%. Nvidia blijft daar met +90% niet ver bij achter.

Lastig businessmodel

Bij de grote verliezers vallen twee aandelen in de alternatieve elektriciteitsvoorziening op: FuelCell Energy en Plug Power.

FuelCell Energy, dat met waterstof ultra-schone energie opwekt, staat dit jaar op -32%. Plug Power, dat dit jaar bijna 30% verloor, werkt aan de ontwikkeling van brandstofcellen voor de elektriciteitsvoorziening.

Deze keer beoordeel ik de Nasdaq Composite, Meta Platforms, Nvidia, FuelCell Energy en Plug Power. Om het zwakke verloop van de laatste twee in perspectief te plaatsen, kijk ik in die hoek ook naar First Solar. De technische plaatjes leren ons ten eerste dat aandelenselectie uitermate belangrijk is voor het beleggingsresultaat.

Daarnaast zijn ideële beleggingen niet per definitie goed voor je portemonnee. Dat geldt overigens niet voor First Solar.

De Nasdaq Composite index stuit op de horde 12.269,55

Het technische plaatje van de Nasdaq Composite klaart op nu er een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd. Eerder al verliet de index de dalende trend, wat een eerste signaal van verbetering gaf.

Om meer opwaarts potentieel vrij te maken, dient de Nasdaq Composite index ook boven weerstand 12.269,55 punten (top van 3 februari) te breken. Na een uitbraak daarboven wordt 14.646,90 punten het volgende opwaartse koersdoel.

Van belang is dat steun 10.982,80 punten (bodem van 17 maart) standhoudt.

Bij de Nasdaq Composite laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een opwaartse draai zien Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden.





Meta weet de stijgende trend te hervatten

Het technisch plaatje van Meta Platforms (voorheen Facebook) is verbeterd. Meta weet de stijgende trend te hervatten nu de consolidatie-range van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten.

Meta signaleerde met de uitbraak boven de top van begin 2022 rond $236,86 een verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt, waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond weerstand $353,83 (gevormd op 26 november 2021). Steun ligt rond $167,66 (bodem van 24 februari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Meta tendeert opwaarts. Dit duidt op een sterke technische conditie.

De opwaarts draaiende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Meta beter gaat presteren dan de rest van de markt.

Nvidia flirt met weerstand $289,46

Nvidia heeft binnen de stijgende trend rond weerstand $289,46 (gevormd op 1 april 2022) het koersdoel bereikt. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien. Nvidia heeft pas steun rond $187,90 (bodem van 13 december 2022).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De B.O.B.-lijn van Nvidia loopt omhoog en geeft aan dat het aandeel beter presteert dan de rest van de markt.





FuelCell Energy beweegt neerwaarts in een sterk dalende trend

FuelCell Energy blijft technisch zwak. Nadat recente bodems zijn gebroken, is de bodem eruit gevallen. Pas op: de steun $1,58 (bodem van 9 oktober 2020) nadert. De weerstand ligt op $4,36 (top van 3 februari).

Na een doorbraak onder steun $1,58 wordt $1,00 het volgende neerwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) is zwak, en geeft aan dat FuelCell Energy achterblijft bij de rest van de markt.

Plug Power verzwakte technisch

De dalende trend van Plug Power is hervat met de doorbraak onder de laatste twee bodems. Verkoopdruk in Plug Power is weer toegenomen. Zolang Plug Power lagere toppen laat zien, blijft verkoopdruk aanwezig. Er ligt pas steun rond $2,53 (bodem van 20 maart 2020). Enkel boven weerstand $18,88 (top van 3 februari) klaart het beeld op voor Plug Power.

Bij Plug Power laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Plug Power minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Plug Power met het marktgemiddelde.

First Solar valt hard terug binnen de uptrend

De trend van First Solar is opwaarts gericht, maar de kracht loopt er een beetje uit. De forse recente daling is daar een voorbeeld van. Toppen en bodems lopen in elkaar over, wat aangeeft dat het ontbreekt aan overtuiging.

Onder steun $157 (bodem van 17 februari) loopt het technische plaatje schade op. Tot die tijd zijn we gematigd positief. Binnen de zwak stijgende trend handhaven we een koersdoel rond weerstand $219,55 (top van 31 maart).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

B.O.B. van First Solar loopt omhoog en geeft betere prestaties aan, vergeleken met de rest van de markt.