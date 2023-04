Algemeen bekend maar niet waar: vijf grafieken van Lukas Daalder

Bitcoin is een goede inflatiehedge en obligaties zijn veilig en saai, toch? Niet zo snel. Lukas Daalder, beleggingsstrateeg bij BlackRock, daagt vijf stellingen uit die we als waarheid zijn gaan aannemen.

U kunt Lukas Daalder ontmoeten op de IEX Beleggersdag op vrijdag 30 juni. Nog geen kaarten? Bestel ze hier.

"Ik ben vast niet de enige die zich wel eens stoort aan de stelligheid waarmee sommige uitspraken als waarheid worden geponeerd. Ik weet niet hoe vaak ik de afgelopen jaren wel niet gehoord heb dat de economie gaat afzwakken of aantrekken omdat het consumentenvertrouwen gedaald dan wel gestegen is, dat aandelen het slecht gaan doen omdat ze overgewaardeerd zijn of dat bitcoin een goede inflatiehedge zou zijn. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen er vanzelf in geloven, zo lijkt het wel."

"Vandaag dus een beetje tegenwicht: vijf grafieken die bestaande zekerheden aan de 'Wat nou?'-test onderwerpen. Met je inflatiehedge… "

Wat nou, met je risicovrije belegging?

Obligaties zijn veilige, saaie beleggingen, toch? Je levert je geld in bij een overheid (of bedrijf), wacht tien jaar en krijgt vervolgens je geld weer gewoon netjes terug. Met een beetje mazzel krijg je er zelfs nog wat rente bij. Saai, voorspelbaar, risicoloos.

Niet dus, zoals ze ook bij Silicon Valley Bank op pijnlijke wijze ontdekt hebben. Ze zijn zeker niet risicoloos als je ze tussentijds van de hand moet doen. Hieronder een drawdown-grafiek van de Amerikaanse, Duitse en Britse obligatiemarkt, een grafiek die het maximale verlies weergeeft dat je had geleden als je precies op de top van de markt was ingestapt.

We kijken naar de Bloomberg Barclays Agg-indices, wat goed gespreide indices van staatsobligaties zijn. Wat blijkt? Was je in maart 2020 in de markt gestapt, dan keek je aan het einde van 2022 tegen een verlies aan van 15, 20 of zelfs 30%. Het is maar wat je risicovrij noemt…

Wat nou, goedkoop gas?

Nog zo een die we de laatste tijd steeds vaker zien langskomen. Dat de Europese gasprijs inmiddels 50% lager ligt dan een jaar geleden is uiteraard goed nieuws en zal er vast ook toe leiden dat inflatie ook de komende tijd weer verder naar bededen zal komen.

Prima, maar laten we wel even realistisch blijven: de Europese gasprijs fluctueert de afgelopen maanden rond de €45 per megawattuur en hoewel dat een stuk lager is dan een jaar geleden, is het toch nog steeds 2x zo hoog als het gemiddelde dat er voor de periode 2010-20 op de borden stond.

Die stijging mag dan wel uit het jaar-op-jaar inflatiecijfer wegvallen, maar de Europese economie zal nog steeds moeten leren omgaan met een twee keer zo hoge gasrekening. Met je goedkope gas…

Wat nou, we worden allemaal honderd?

Ook zo’n mooie: we gaan allemaal honderd worden! Wie naar de trend in levensverwachtingen kijkt, kan moeilijk anders dan tot die conclusie komen. Sinds de jaren tachtig is de levensverwachting in het Westen gestaag opgelopen van 74 naar boven de 80 jaar, met dank aan meer welvaart, gezondheidszorg en allerlei veiligheidsmaatregelen. Dus eh, ja, dan moeten we op een goed moment allemaal wel honderd worden, toch?

Eerst zien, dan geloven, zou ik zeggen. Onderstaande grafiek laat in elk geval heel duidelijk zien dat er één land is waar die 'honderd' de afgelopen tien jaar verder en verder uit het vizier is geraakt: de VS. In 2014 was de gemiddelde levensverwachting bij geboorte nog 78,9, in 2021 is dat weer teruggelopen tot 76,1. Dit is overigens niet het gevolg van Covid, maar is grotendeels te danken aan de opioïdencrisis die veel slachtoffers eist. Nou maar hopen dat dat niet overwaait naar Europa…

Wat nou, met je consumentenvertrouwen?

Deze mag wat mij betreft ook in de prullenbak: de vermeende voorspellende waarde van het consumentenvertrouwen. Hieronder zie je het verband tussen het vertrouwen (gele lijn) en de consumentenbestedingen (groene lijn). Nou kun je eigenlijk zeggen dat het verband in de periode 1985-2020 lang niet altijd even sterk was (in 2010-2015 'voorspelde' de consument niet al te veel goeds voor de economie, terwijl er wel degelijk geconsumeerd werd), maar vanaf 2020 is het echt afgelopen met het verband.

Hierbij gaat het niet zozeer om de tijdelijke verstoring die samenhing met de Covid-lockdowns, het is vooral de hoge inflatie die de toegevoegde waarde van het consumentenvertrouwen de das om heeft gedaan. Waar consumenten overal ter wereld steen en been klagen en somberheidsrecords vestigen, is dat absoluut niet terug te zien in de ontwikkeling van de consumentenbestedingen: die vestigen (met dank aan diezelfde inflatie) juist record op record. Met je consumentenvertrouwen.

Wat nou, There Is No Alternative?

De laatste is om een duidelijke reden minder van toepassing dan voorheen. Over de periode 2010-2021 was TINA in elk geval een gevleugelde uitspraak. Voor rendement kon je eigenlijk alleen maar terecht in de aandelenmarkt, oftewel There Is No Alternative. De korte rente (rode lijn) was laag, de risicotoeslag op bedrijfsobligaties (spread) stond onder druk en de kapitaalmarktrente bood ook al geen goed alternatief.

Maar goed, daar is de afgelopen 12 maanden toch echt wel het een en ander aan veranderd. De Amerikaanse centrale bank heeft de korte rente fors verhoogd, waarmee die momenteel op het niveau van de earnings yield is beland (voor meer informatie over de earnings yield: lees dit artikel op IEXProfs).

Hiermee is uiteraard nog niet gezegd dat je nu dus al je geld naar kas moet omzetten - al was het alleen al omdat banken nog niet zo gul zijn met het doorsluizen van die hogere beleidsrentes - maar het geeft in elk geval wel aan dat aandelen niet langer the only game in town zijn.

Lukas Daalder zal spreken op de IEX Beleggersdag op 30 juni. Nog niet in het bezit van kaarten?

Bestel ze snel via deze link.







Er komen nog meer interessante sprekers, onder wie:

Jos Benschop (Head of Technology bij ASML)

Marco Roeleveld (CEO van Alfen)

Sijmen de Vries (CEO van Pharming)

Ton Hillen (CEO van Heijmans)

Mis het niet!

Meer informatie over de IEX Beleggersdag vindt u hier