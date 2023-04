Wall Street in de penarie?

Dank Royce voor de duiding van het plaatje .



Ik zit heel diep in de penarie,

ja ik zit heel diep in de put.

Gisteren zong ik nog als een kanarie,

maar vandaag klinkt alles zonder fut.



Ik vertel alleen maar apekool en larie,

een zinnig woord dat komt er niet meer uit.

Ik ben beneveld, ik praat als een Rastafari,

geef mij `t adres van een psychotherapeut.

en dan moet ik door de hel

als ik hem mijn probleem vertel,

maar dat zou toch wel een beetje mogen helpen.

Hij is op reis tot midden februari

want hij moest er even tussenuit....



Weet u wat, ik ga morgen op safari

Hij neem de boot, het vliegtuig en de trein.

Naar de sahara of naar de Kalahari.

En zoek de rust van een gloeiende woestijn

Goed ingesmeerd met zonnebrand

laveer ik door het mulle zand

en laaf mijn kater aan een vredige oase.

Als dat niet lukt ga ik naar het seminarie

En ben ik zo weer uit de penarie