De Amerikaanse aandelenmarkten zijn de afgelopen maanden wispelturig geweest. Na een sterke start, met stevige winst in januari, zijn de koersen in maart ingekakt. Afgelopen weken is Wall Street iets hersteld. Zit Wall Street in de penarie?

Technisch tekenen zich min of mee zijwaartse koerspatronen af, waarbij de prestaties sinds begin dit jaar nogal verschillen. De S&P 500-index staat dit jaar op 6,5% winst en technologie-index Nasdaq steeg bijna 15%, maar de Dow Jones wist de broek net op te houden met een plusje van 0,9%.

Beleggers hebben moeite om de stand van de economie goed in te schatten. Afgelopen week bleek dat de industriële activiteit in de VS voor de vijfde maand op rij is afgenomen.

Voorzichtig

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase is opvallend voorzichtig over de aandelenmarkten. De bankencrisis is volgens de bank nog niet voorbij, waardoor er voorlopig minder risicokapitaal beschikbaar zal zijn, wat een rem op de economische groei zal zetten. Ook ziet de zakenbank inflatierisico, onder andere door de fors oplopende olieprijzen. De indicatie dat de Fed de rente dit jaar niet zal verlagen helpt niet mee.

Uiteraard heb ik hier professioneel gezien geen mening over. Als technisch analist is het wel mijn taak om te beoordelen in hoeverre de technische plaatjes in overeenstemming zijn met de mening van JPMorgan Chase.

Wall Street is nog niet volledig uit de zorgen. Op de belangrijke indices liggen nog oude topppen, dus weerstand boven de markt.

Belangrijk is wel is dat technologie er het beste bijligt. Een hoofdrol is er voor de chipsector, die als enige technisch al is doorgebroken. Ik heb hier al aangegeven dat chips Wall Street uit het dal trekken.

Vandaag bekijk ik de kortetermijnplaatjes van de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices.

Dow Jones blijft grillig

De Dow Jones-index heeft al zo'n 6 maanden moeite met de horde 34.278,20 punten. Op de korte termijn is wel het patroon met lagere topjes afgebroken, wat aangeeft dat de verkoopdruk opdroogt. Technisch is de kou nog niet uit de lucht; het technische profiel oogt grillig. Het plaatje verbetert pas nadat de horde 34.278,20 punten gebroken is.

De steun ligt rond 31.419,50 punten (bodem van 15 maart).

Nog geen groen licht voor de S&P 500

De S&P 500-index is technisch licht verbeterd nu het patroon met lagere topjes is overwonnen. De correctieve fase is hiermee gepasseerd en de verkoopdruk geneutraliseerd.

Er ligt steun op 3.765,19 punten (bodem van 22 december 2022); weerstand voor de index ligt op 4.216,57 punten (top van 26 augustus 2022).

Het technische plaatje van de S&P 500 blijft matig.

Nasdaq Composite flirt met weerstand

De Nasdaq heeft de weerstand op 12.071,29 punten (top van 15 februari) opgezocht. Nadat een serie met lagere toppen werd afgebroken is het plaatje technisch verder verbeterd.

Dat oogt daarmee nog steeds redelijk. Pas na een uitbraak boven weerstand 12.071,29 punten klaart de lucht helemaal op.

SOX-index ligt er het beste bij

De SOX-index heeft een hogere pullback-bodem gevormd boven de voorgaande toppen rond 2.848,67 punten (van 15 november 2022). Zolang de koers boven deze voormalige horde weet te blijven, is de uptrend intact.

Het technische plaatje van de chipindex oogt prima. Thans staat de SOX op het punt om uit te breken; rond 3.633,14 punten ligt het volgende opwaartse koersdoel.