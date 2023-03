Slotcall: Herstelrally

Voor daghandelaren en market makers zijn het gouden tijden. De koersen vliegen werkelijk waar alle kanten op. We openden fors in het groen, stortten vervolgens weer af, maar na de persconferentie van ECB-President Christine Lagarde spoten de koersen uiteindelijk toch omhoog.

Niet dat ze zoveel bijzonders te melden had tijdens de persconferentie. Lagarde zei geen bankencrisis te zien en de inflatie te blijven bestrijden. Het zijn twee open deuren, maar eigenlijk kun je als ECB-President ook niet veel anders zeggen.

Verder ging de beleidsrente met 50 basispunten omhoog tot 3,5%. De depositorente gaat naar 3% dus wordt het weleens tijd dat de banken hun steentje bijdragen en de spaarrente verhogen.

Het brede beeld is dat zowel de defensieve havens als hoogrisico-aandelen de weg omhoog vinden al zitten daar met Shell (-2,0%) en Aperam (-1,6%) ook een paar lelijke uitzonderingen tussen.

Credit Suisse in de lift, maar voor hoelang?

Net als de Fed aan het begin van deze week bij SVB en Signature Bank is ook de Zwitserse centrale bank (SNB) direct in actie gekomen in een poging de rust en het zo essentiële vertrouwen van de markt in de bankensector te herstellen. Credit Suisse heeft een kredietlijn van de centrale bank gekregen van CHF 50 miljard en deze ook meteen benut.

Dat staat enigszins haaks op de uitlatingen van de noodlijdende bank gisteren, toen gesteld werd dat de kapitaalratio’s robuust zijn met een CET1 van 14,4% en dat de liquidity coverage van 150% ruimschoots volstaat. Het toont aan hoe snel het in de bankensector kan gaan.

Credit Suisse maakt van de onfortuinlijke situatie gebruik door voor circa CHF 3 miljard aan eigen uitstaande schulden terug te kopen, met een stevige korting. Dat zal de balansratio’s uiteraard ten goede komen.

De koers van Credit Suisse stijgt hierdoor met 20%, al is de kou hiermee nog niet uit de lucht. In het onderstaande artikel leest u waarom.

Overnamefantasie in Ordina

Ordina (+4,0%) zag zich gisteren vanwege een opvallend hoog handelsvolume genoodzaakt om bekend te maken dat het met meerdere partijen in gesprek is over een overname. Een opmerkelijke gang van zaken, omdat er in nieuwsmedia nog met geen woord over werd gerept.

Het blijft altijd speculeren, maar we sluiten niet uit dat de gesprekken ergens zijn gelekt en dat het bedrijf voor een vlucht naar voren kiest. Ordina zegt dat er sprake is geweest van niet-bindende biedingen van meerdere partijen.

Dit voedt de fantasie. Zakenbanken ABN Amro en ING denken dat er een bod van €5,30 tot €5,65 per aandeel in het vat zit. Dit impliceert potentiële koersstijging van 15%. Wij zijn het hier echter niet mee eens. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

Azerion (+9,4%) en Vivoryon (+5,3%) zijn vaste gast in dit lijstje. Dit keer gaan beide aandelen omhoog.

Rentes

De rentes zijn volatieler dan ooit. Gisteren gingen de Nederlandse tienjaarsrente nog meer dan 30 basispunten omlaag en vandaag komen er weer ruim 12 basispunten bij. Het is simpelweg niet bij te houden.

Brede markt

De AEX sluit 1,5% hoger, maar daarmee kunnen we de Fransen (+2,3%) en Duitsers (+1,7%) niet bijbenen.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt met 8,6% tot 23,9 punten.

De plussen van de Amerikaanse indices variëren van 0,6% voor de Dow Jones tot 1,7% voor de Nasdaq.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,062 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,2%) sluiten licht hoger en dat is gelet op de standen van vanmiddag een klein wonder.

Bitcoin (-0,4%) handhaaft zich rondom de $25.000.

Het Damrak

Aegon (+0,4%) perst er op het slot nog een kleine plus uit. ASR (+3,4%) en NN Group (+3,9%) laten wel een sterk herstel zien, al is er nog een hele weg te gaan om het verlies van de afgelopen weken goed te maken. We beloven dat de verzekeraars morgen uitgebreid aan bod komen in de podcast.

(+0,4%) perst er op het slot nog een kleine plus uit. (+3,4%) en (+3,9%) laten wel een sterk herstel zien, al is er nog een hele weg te gaan om het verlies van de afgelopen weken goed te maken. We beloven dat de verzekeraars morgen uitgebreid aan bod komen in de podcast. Adyen (+4,0%) is een van de weinige aandelen die deze week fors in koers is gestegen.

(+4,0%) is een van de weinige aandelen die deze week fors in koers is gestegen. Het is opvallend hoe slecht Shell (-2,0%) er de laatste dagen bij ligt. Gisteren ging er ook al 8% van de koers af. De olieprijs staat weliswaar stevig onder druk, maar dat kan deze extreme koersuitslagen toch niet verklaren?

(-2,0%) er de laatste dagen bij ligt. Gisteren ging er ook al 8% van de koers af. De olieprijs staat weliswaar stevig onder druk, maar dat kan deze extreme koersuitslagen toch niet verklaren? Signify (-0,2%) wil ook maar niet herstellen.

(-0,2%) wil ook maar niet herstellen. Wolters Kluwer (+1,7%) sluit daarentegen op een all time high. Inmiddels noteert de dataleverancier al tegen 25 keer de verwachte winst. Een pittige prijs al u het mij vraagt.

(+1,7%) sluit daarentegen op een all time high. Inmiddels noteert de dataleverancier al tegen 25 keer de verwachte winst. Een pittige prijs al u het mij vraagt. Zelfs defensieve havens als Ahold (+1,2%) en Unilever (+1,0%) doen het vandaag niet onaardig. Als u overwogen in deze twee aandelen zit dan heeft u deze week een outperformance te pakken.

(+1,2%) en (+1,0%) doen het vandaag niet onaardig. Als u overwogen in deze twee aandelen zit dan heeft u deze week een outperformance te pakken. Dit geldt helaas niet voor de aandeelhouders van Just Eat Takeaway . Deze stijging van 2,5% is slechts een doekje voor het bloeden.

. Deze stijging van 2,5% is slechts een doekje voor het bloeden. Flow Traders (+1,5%) verdient goud geld aan de volatiliteit op zowel de rente- als aandelenmarkten.

(+1,5%) verdient goud geld aan de volatiliteit op zowel de rente- als aandelenmarkten. De rentes gaan omhoog en daarom moeten vastgoedfondsen als Eurcommercial Properties (-0,8%) en WDP (-0,3%) wat inleveren.

(-0,8%) en (-0,3%) wat inleveren. Azerion (+9,4%) maakt een ouderwetse dead cat bounce.



Adviezen

ASMI: naar €375 van €325 en Kopen - Deutsche Bank

Ordina: naar Kopen en €5,10 - ABN Amro

