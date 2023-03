Accountantskosten kleinere beursfondsen rijzen de pan uit

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap ondernemingen zijn in de afgelopen vijf jaar met 93,9% gestegen. De mediaan (de middelste uitkomst in de ranglijst) steeg zelfs met 106%. Dat blijkt uit een door Vereniging Midkap NL uitgevoerd onderzoek naar de ontwikkeling van de accountantskosten in de periode 2016 tot en met 2021.

Beursfondsen die pas kort beursgenoteerd zijn, die inmiddels zijn overgenomen en beursfondsen die geen accountant hebben, zijn niet in de cijfers meegenomen.

Accountantskosten bij Pharming vertienvoudigd

De grootste stijgingen in de vijfjaars periode traden bij Pharming (+606%), Avantium (+324%) en Brill (+226%). Bij Pharming bedragen de accountantskosten €1,2 miljoen, het tienvoudige van het niveau van 2014 (€119.000).



De grootste stijgingen in 2021 kwamen op naam van Avantium (+61%), Acomo (+41%) en Sligro (+36%). Alleen bij Acomo is voor die sterke stijging een duidelijke reden aan te wijzen, namelijk de overname van Tradin in december 2020.



In 2021 gingen de accountantskosten niet bij alle beursfondsen omhoog. Bij Beter Bed (-21%) en Brunel (-17%) daalden ze met circa eenvijfde.

'Zorgelijke ontwikkeling'

Vereniging MidkapNL vindt de sterke stijging van accountantskosten voor kleine en middelgrote beursfondsen zorgelijk. Het leidt tot een sterke toename van de kosten van een beursnotering, waardoor de kapitaalmarkt minder toegankelijk wordt.

Nauwelijks concurrentie

De sterke kostenstijging is volgens MidkapNL het gevolg van de ongezonde marktverhoudingen bij de zogenaamde OOB-accountants. Nederland kent slechts zes OOB-accountantskantoren (kantoren die beursfondsen mogen controleren), waardoor er nauwelijks keuze is voor beursfondsen en concurrentie ontbreekt.



De exacte accountantskosten over het boekjaar 2022 zijn nog niet bekend omdat de meeste jaarrekeningen van middelgrote en kleine beursfondsen nog moeten worden gepubliceerd, maar MidkapNL vreest dat de stijging in 2022 en 2023 zal doorzetten.