Dit zijn de 11 winnaars van de IEX Gouden Stier 2022

Het Amsterdamse BIMHUIS was gisteravond het decor van de uitreiking van de IEX Gouden Stieren 2022. Elf partijen mochten de walk of victory naar het podium maken en het felbegeerde gouden beeldje in ontvangst nemen.

IEX Gouden Stier heeft als missie de complexe en omvangrijke Nederlandse beleggingsmarkt overzichtelijker en toegankelijker te maken voor particuliere beleggers. De nominaties en de uiteindelijke prijzen geven beleggers een mooie indicatie welke financieel dienstverleners in de ogen van consumenten en/of een vakjury hun klanten het meeste waar voor hun geld bieden.

2022 was voor beleggers en aanbieders van beleggingsproducten en -diensten een pittig jaar. Maar het was ook een jaar waarin bedrijven zich konden onderscheiden met een mooi productassortiment, een goede dienstverlening, educatie, lage kosten en/of een bovengemiddeld rendement. De partijen die een IEX Gouden Stier in ontvangst mochten nemen, hebben in dat opzicht indruk gemaakt.

Van Beste Keuze tot IEX Gouden Stier

Alle producten en diensten die door IEX Gouden Stier eerder zijn verkozen tot Beste Keuze voor Nederlandse beleggers - bekijk ze hier - kwamen in aanmerking voor de IEX Gouden Stier-jaarprijzen.

De jury keek daarbij vooral naar de prestaties in het laatste jaar. Dat is een breed begrip: het kan uiteraard om rendement gaan, maar ook om een beter productaanbod, lagere kosten of verbetering van de klantvriendelijkheid.

Hieronder vindt u een overzicht van alle partijen die dit jaar een Gouden Stier in de prijzenkast mogen zetten, met een korte toelichting. Bent u benieuwd hoe de jury tot zijn oordeel is gekomen, raadpleeg dan hier het juryrapport.

Alle winnaars

1. IEX Gouden Stier - Vermogensbeheerder van het jaar:

Index Capital

Uit het juryrapport: Index Capital blinkt uit in eenvoud, met een solide business model dat voldoet aan alle aspecten van regelgeving. De performance was relatief goed, de in 2022 verbeterde app is overzichtelijk en de kosten zijn relatief laag, terwijl klanten wel kunnen rekenen op veel persoonlijk contact.





2. IEX Gouden Stier - Private Bank van het jaar:

Delen Private Bank

Uit het juryrapport: Delen Private Bank heeft een vermogensdashboard ontwikkeld (Family Services), waarbij klanten inzicht krijgen in hun volledige vermogenspositie. Er zijn stappen gezet in de verduurzaming van de portefeuille. Bovendien zijn de kosten van beleggingsfondsen afgelopen jaar gedaald.

3. IEX Gouden Stier - Online Beleggingsoplossing van het jaar

Doelbeleggen

Uit het juryrapport: Doelbeleggen heeft een compleet aanbod voor klanten die naar een doel toe willen werken. Het bedrijf blijft innoveren en heeft stappen gezet in verduurzaming. Redenen om Doelbeleggen voor de vierde keer in vijf jaar een Gouden Stier te gunnen.

4. IEX Gouden Stier - Broker van het jaar

Lynx

Uit het juryrapport: Lynx investeert veel in educatie en een goede communicatie met beleggers en het platform is technisch dik in orde. Afgelopen jaar is de vernieuwde handelsomgeving Lynx+ live gegaan en is het assortiment flink uitgebreid. Lynx is wel een nichespeler, die zich richt op de zeer actieve en ervaren belegger.





5. IEX Gouden Stier - Crowdfundingplatform van het jaar

Horeca Crowdfunding

Uit het juryrapport: Ondanks ronduit moeilijke marktomstandigheden voor de horeca, kon Horeca Crowdfunding toch een gemiddeld nettorendement van 6,5% rapporteren. Er waren geen defaults en nauwelijks betalingsachterstanden. Daarnaast is dit platform er ondanks de nog geringe omvang al in geslaagd om de ECSP-vergunning binnen te halen.



6. IEX Gouden Stier - Beleggingsfonds van het jaar

NN Hoog Dividend Aandelenfonds

Uit het juryrapport: Met een positief rendement van 1% over 2022 was het NN Hoog Dividend Aandelenfonds (dat sinds kort als Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelenfonds door het leven gaat) met afstand het beste fonds van alle genomineerden. Het fonds presteerde maar liefst 13% beter dan de brede wereldindex.



7. IEX Gouden Stier - Duurzaam Beleggingsfonds van het jaar

Triodos Fair Share Fund

Uit het juryrapport: Een positief rendement in een slecht beleggingsjaar, pure impact, een artikel 9-status en zeer consistente prestaties over de lange termijn: die combinatie maakt van het Triodos fair Share Fund de duidelijke winnaar van de IEX Gouden Stier 2022. Voor de tweede maal op rij.



8. IEX Gouden Stier - ETF van het jaar

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Uit het juryrapport: Beleggers werden in 2022 geconfronteerd met een stevige min. Maar op de lange termijn doet deze ETF uitstekend waar hij voor bedoeld is: tegen lage (en niet veel hoger dan de beloofde) kosten een breed gespreide portefeuille nabootsen.



9. IEX Gouden Stier - Mixfondsenrange van het jaar

Robeco ONE

Uit het juryrapport: Afgezet tegen het marktgemiddelde lieten de drie Robeco-fondsen over de hele linie een degelijke prestatie zien. Met name in de offensieve en neutrale variant werd een beter resultaat behaald dan de meeste concurrenten konden overleggen. Ook de prestaties op langere termijn zijn sterk.



10. IEX Gouden Stier Publieksprijs voor Crypto-exchange van het jaar

BUXZero

In tegenstelling tot de bovenstaande categorieën, hebben we met betrekking tot crypto-exchanges besloten om geen juryoordeel uit te spreken, maar de winnaar te laten bepalen door de uitslag van het nationaal beleggersonderzoek naar beleggingsdiensten dat in 2022 door IEX is gedaan. In dit onderzoek behaalde BUXZero de hoogste score



11. IEX Gouden Stier Publieksprijs Beleggingsinstelling van het jaar

ABN AMRO

De elfde Gouden stier is die voor de Beleggingsinstelling van het jaar. Ook dit is een publieksprijs. Beleggers verkozen ABN AMRO voor het vijfde jaar op rij als beste beleggingsinstelling van het jaar.

Het volledige jurycommentaar vindt u hier.



Hoe is de keuze voor de winnaars tot stand gekomen?

Dienstverleners

Voor zes categorieën (de dienstverleners) heeft IEX de nominaties laten vaststellen op basis van het oordeel van particuliere beleggers:

brokers

crypto exchanges

vermogensbeheerders

online beleggingsoplossingen

private banks

crowdfundingplatforms

Meer dan 5.300 beleggers beoordeelden hun banken, vermogensbeheerders en brokers op diverse onderdelen, zoals gebruiksvriendelijkheid, informatievoorziening en prijs/kwaliteitsverhouding. De aanbieders met de hoogste scores mogen zich IEX Beste keuze noemen en maakten kans op de IEX Gouden Stier 2022.

Beleggingsproducten

Voor de vier overige categorieën (de beleggingsproducten) maakte de jury de selectie gemaakt op basis van grotendeels kwantitatieve criteria. Dit gaat om:

beleggingsfondsen

indextrackers (ETF's)

duurzame beleggingsfondsen

mixfondsenrange

De genomineerde aanbieders in deze categorieën (eveneens IEX Beste Keuze) blonken de afgelopen jaren uit in consistentie van het rendement, kapitaalbescherming, kosten en – bij duurzame beleggingsfondsen - de mate van duurzaamheid. Belangrijke extra criteria waarop werd geselecteerd zijn goede verkrijgbaarheid voor particuliere beleggers via banken en brokers, en voldoende spreiding over beleggingscategorieën.

Het uiteindelijke jury-oordeel

De afgelopen maanden hebben deeljury's zich gebogen over alle nominaties en voor elke categorie een winnaar aangewezen die zich in 2022 heeft onderscheiden ten opzichte van de concurrenten. Deze winnaars morgenavond bekend gemaakt.

Zoals gezegd heeft IEX voor twee categorieën besloten om geen juryoordeel uit te spreken, maar de winnaar te laten bepalen door de uitslag van het nationaal beleggersonderzoek naar beleggingsdiensten dat in 2022 door IEX is gedaan:

crypto-exchange van het jaar

beleggingsinstelling van het jaar

Dit zijn dus publieksprijzen.

Rest ons de winnaars van de IEX Gouden Stier 2022 van harte te feliciteren met hun prijs.

Hier kunt u het volledige juryrapport nog eens rustig nalezen.