Amerikaanse banken liggen onder vuur

Amerikaanse banken lagen onder vuur nadat Silicon Valley Bank (SVB) door de autoriteiten failliet is verklaard. SVB, met veel technologiebedrijven en start-ups als klant, kon niet langer aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

Het faillissement zorgde voor veel onrust omdat beleggers een domino-effect vrezen. De financiële sector, onder aanvoering van de banken, verloor de afgelopen dagen vele procenten aan beurswaarde, die bij individuele banken opliep tot bijna 15%.

Overigens trad er dinsdag, in de loop van de sessie, een substantieel herstel op in de Amerikaanse bankensector.

Vandaag bekijk ik het kortetermijnverloop van enkele Amerikaanse banken.

Bank of America is technisch verzwakt

Bank of America blijft technisch zwak. Nadat de decemberbodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting steun $26,63 (de bodem van 20 november 2020). De weerstand ligt op $34,56 (top van 6 maart).

Bank Of New York Mellon krult neerwaarts

Bank Of New York Mellon heeft zowel de stijgende trend als de recente serie koersbodems rond $50 naar onderen gebroken. Dit levert een technische verzwakking op en dat duidt op een toenemende verkoopdruk.

De doorbraak en slotstand van Bank Of New York Mellon onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor een verdere koersdaling richting de steun van $43,55 (de bodem van 16 december 2022).

Weerstand is gevormd op $52,26 (de top van 14 februari). Na een doorbraak onder de steun van 43,55 wordt $36,22 het volgende neerwaartse koersdoel.

Capital One Financial beweegt in een neerwaartse trend

Capital One Financial tendeert neerwaarts. De lagere toppen op de grafiek signaleren verkoopdruk boven de markt. Zolang de dalende trend intact blijft, mogen we verdere koersdalingen in Capital One Financial verwachten.

De steun bevindt zich rond $86,98 (de bodem van 19 december 2022). Capital One Financial heeft weerstand rond $111,59 (de top van 27 februari).

Bij Citigroup blijven de verkopers dominant

Citigroup ligt er technisch niet sterk blij. Nadat een recente koersbodem rond $49 is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting de steun van $42,68 (de bodem van 21 oktober 2022). Er ligt weerstand op $52,45 (de top van 6 maart).

Bij Goldman Sachs verpietert het technische plaatje

Nu de neutrale bandbreedte rond $340 neerwaarts is verlaten, is bij Goldman Sachs een technische verzwakking opgetreden richting de steun van $287,75 de bodem van 13 oktober 2022).

Het zwakke plaatje signaleert aanbod boven de markt. De weerstand ligt op $378,56 (gevormd op 13 december 2022).



JP Morgan Chase is technisch verzwakt

JP Morgan Chase blijft technisch zwak. De doorbraak onder recente bodems rond $138,50 heeft een verkoopsignaal opgeleverd richting de steun van $101,28 (de bodem van 12 oktober 2022).

De weerstand ligt op $144,34 (de top van 7 februari).

Morgan Stanley zakt weg

Morgan Stanley ligt er technisch niet sterk blij. De doorbraak onders de koersbodems rond $95 genereerde neerwaarts ruimte richting de steun van $74,67 (de bodem van 13 oktober 2022).

Er ligt weerstand op $9,20 (top van 6 maart).

Wells Fargo beweegt neerwaarts in een dalende trend

Technisch vormt Wells Fargo lagere toppen en bodems koersbodems. We signaleren dat er verkoopdruk is en blijven dan ook voorzichtig.

Weerstand ligt op $47,43 (de top van 27 februari). We handhaven steun rond $37,43 (de bodem van 14 juli 2022).