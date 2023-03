Lichte technische verzwakking bij ASML

Technisch is ASML de afgelopen weken iets verzwakt. In een daling van zo'n 10% is de steile uptrend, gestart medio oktober, gebroken. Bovendien heeft ASML de uitbraak boven eerdere toppen, rond €600, geneutraliseerd.

Dit maakt het technisch profiel van ASML iets minder sterk, hoewel ik nog geen harde verkoopsignalen bespeur. De soep wordt waarschijnlijk niet zo heet gegeten.

Exportmaatregelen

De oorzaak zijn mogelijk de aanvullende exportmaatregelen, die de Nederlandse regering neemt voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders.

Door de geopolitieke onrust wil het kabinet extra exportcontrole op deze producten. Ook wil het kabinet zo het technologische leiderschap van Nederland behouden.

ASML mag al sinds 2019 zijn meest geavanceerde technologie niet laan China leveren. Met een nieuw verbod dreigt de bewegingsvrijheid van ASML verder te worden ingeperkt.

Technisch verzwakt

Technisch zakt ASML lichtjes door de knieën, maar opvallend is dat enkele langetermijnindicatoren op groen blijven staan.

... maar de 200-dagenlijn is nog intact

Op de lange termijn grafiek is goed te zien dat de 200-dagenlijn nog niet neerwaarts gepasseerd is. Bovendien beweegt het 200-daags gemiddelde, zoals deze lijn ook genoemd wordt, nog steeds opwaarts.

Op korte termijn is de uptrend wel gebroken, waarmee de chipper wat aan kracht inboet.

Korte termijn: ASML is op weerstand €642 gestrand

Recent heeft ASML de opwaartse herstelfase afgebroken, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. De steun ligt rond €500,30 (de bodem van 29 december 2022).

ASML laat bewegingen zien tussen deze steun en de weerstand van €642,00 (de top van 29 maart 2022).

Ook de indicatoren verzwakken. De dalende relatieve sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat ASML slechter presteert dan de rest van de markt.

De moneyflow, op de onderste helft van de grafiek, ligt vlak. Dit geeft aan dat de kapitaalstromen in evenwicht zijn.

Lange termijn: opwaartse uitbraak gaande



De dalende trend van vorig jaar, vanaf het all-time high van november 2021 rond €777,50, ligt achter ons.

ASML heeft vervolgens een draai naar boven gemaakt. Nu is er ook een hogere bodem rond €500,30 neergezet. De vraag naar ASML is toegenomen.

De uitbraak boven de twee voorgaande koerspieken (rond €575 en €600) is helaas teruggegeven. Hierdoor is het koopsignaal geneutraliseerd.

Bij een neerwaartse doorbraak van de steun van €554 (de bodem van 6 januari) wordt de verzwakking bevestigd.

De 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) blijft opwaarts gericht. Dit duidt op een positieve technische conditie. De opwaartse draai van B.O.B.-indicator (doorlopende glooiende blauwe lijn) is eveneens nog steeds geldig. Dit geeft aan dat ASML beter presteert dan de markt.

De eindconclusie is dat het technische beeld van ASML iets aan kracht heeft ingeleverd. Maar echt ernstig is dit nog niet.

De huidige dip zal waarschijnlijk steun ondervinden in de zone €500,30-€554, waar recente bodems liggen. Hier zouden wat stukken opgepakt kunnen worden.





Meerjarengrafiek

Op de meerjarengrafiek van ASML vanaf 2008 is de opwaartse trend afgebakend met de bodemlijn. Duidelijk waarneembaar zijn de steeds hogere bodems in de afgelopen 14 jaar.

De kruisingen van de koers met de 200-dagenlijn, de zogeheten crossings, geven het begin en het einde van de correcties redelijk goed weer.

Op deze de meerjarengrafiek zijn de volgende positieve signalen zichtbaar:

Een hoger low in 2022 rond €400 (punt B) boven de bodem van maart 2020 rond €177,50 (punt A), waarmee de bodemlijn met succes is getest

Daarna wederom een hoger low, nu rond €500,30 (van december 2022), gemarkeerd met *

De correctieve fase (tussen eind 2021 en eind 2022) is verlaten

De koers van ASML beweegt weer boven de 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn)

De 200-dagenlijn krult bovendien weer opwaarts





