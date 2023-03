IEX Beleggersdag 2023: wees er snel bij!

Goed nieuws voor vroegboekers: de inschrijving voor de IEX Beleggersdag 2023 is vandaag geopend! Op vrijdag 30 juni 2023 is Theater ’t Spant in Bussum het kloppend hart van beleggend Nederland. Een groot aantal beleggingsexperts, topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven en andere kopstukken deelt een dag lang hun inzichten, strategieën en tips. In een gevarieerd programma hoort u direct van CEO’s van Nederlandse beursfondsen wat hun plannen zijn, krijgt u tips van Nederlands beste beleggingsexperts en doet u in workshops nieuwe inhoudelijke kennis op waar u als belegger direct uw voordeel mee kunt doen. Op de ruime en levendige ‘beursvloer’ kunt u daarnaast heel beleggend Nederland in het wild tegenkomen en u kunt er live de opname van de IEX Beleggerspodcast bijwonen. Nu al bevestigd: ASML, Pharming, Alfen, Rabobank, BlackRock Op dit moment zijn we druk bezig om het programma te completeren, maar de eerste namen van sprekers zijn al bekend. We noemen: Jos Benschop, head of technology bij ASML

Marco Roeleveld, CEO Alfen

Sijmen de Vries, CEO Pharming

Mary Pieterse-Bloem, hoofd investment office Rabobank

Lukas Daalder, chief investment strategist Blackrock

Peter-Paul de Vries, CEO Value8

Nico Bakker, technisch analist BNP Paribas

Martine Hafkamp, eigenaar Fintessa vermogensbeheer

Peter Siks, beleggerstrainer Saxo Bank

Martijn Rozenmuller, CEO Europa Van Eck En dan hebben we de bekende IEX-gezichten en -analisten zoals Arend Jan Kamp, Niels Koerts, Jasperien van Weerdt, Wouter Slot, Pieter Kort en Royce Tostrams nog niet eens genoemd. De komende tijd wordt de line-up nog verder aangevuld - er zitten nog wat mooie namen in de pijplijn - maar u kunt nu al verzekerd zijn van een plekje op de IEX Beleggerdag 2023, door via onderstaande link alvast uw ticket(s) te reserveren. Wees er snel bij, want de capaciteit van 't Spant is beperkt en u profiteert nu nog van de vroegboekorting! Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.