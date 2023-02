Massale uitbraken en koopsignalen

O, O het kan niet op. Slechte cijfertjes in de VS verpesten het feestje. Gewoon negeren dus. Vanmiddag het o zo belangrijke banen rapport. Misschien wel een schokkende 1000 banen daling. Kunnen we weer 2% omhoog met een opluchting rally. De wereld is compleet gek geworden met het turen naar niets zeggende cijfertjes die op allerlei manieren als extreem belangrijk worden neergezet. Maar het is wel duidelijk ze willen omhoog, dus de geschreven 780 feppe calls gaan bij opening terug naar de koper,