Massale uitbraken en koopsignalen

Over de brede linie breken aandelenindices opwaarts uit hun recente trading ranges. Daarmee wordt het talmende koersverloop van de afgelopen twee weken verlaten en worden de uptrends voortgezet.

Technisch lijkt het zonnetje boven de markten dus door te breken. Ik kan niets anders zeggen dan dat de vooruitzichten voor de komende tijd technisch stukken beter worden. De enige beursindex die achterblijft is de Dow Jones, die blijft steken onder de horde van 34.278,20 punten, gevormd op 16 augustus 2022.

Signalen dat de inflatie afneemt en de vriendelijke toon van Fed-voorzitter Powell zorgen voor optimisme.

Vandaag beoordeel ik de (bijna) koopsignalen op enkele beursindices: AEX, DAX, CAC40, Bel20,Euro Stoxx 50, S&P500 en de Nasdaq.

AEX-index breekt meest recente top rond 755,55

DE AEX is snoeihard opgeveerd vanaf de steun van 736,34 punten (de top van 4 augustus 2022). Hierbij is het recente patroontje met lagere toppen (vette blauwe lijntje) gebroken, waardoor de oude uptrend zich voortzet.

Dit genereerde een koopsignaal met een eerste koersdoel rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022). Op wat langere kan de AEX naar het all-time high rond 829,66 punten (intraday high van 19 november 2021).





DAX-index hervat de opmars

De DAX-index genereert een kortetermijn koopsignaal nu de recente topjes worden gebroken. Hiermee wordt de stijgende trend voortgezet. Bovendien vormt de DAX een hogere pullback-bodem boven de top rond 14.660 punten (van 6 juni 2022).

Zolang de koers boven dat voorgaande high weet te blijven, oogt het technische beeld prima. Weerstand ligt rond 16.090,29 punten (de top van 13 januari 2022).

CAC40 index weet een hogere koerstop te vormen

De CAC40-index heeft in de recente daling een fraaie hogere pullback-bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Die liggen rond 6.815,00 punten (van 29 maart 2022).

Omdat de CAC40 boven deze voormalige toppen weet te blijven, is het koopsignaal van begin januari bevestigd. Een nieuw koopsignaal treedt op nu ook de topjes van de afgelopen weken breken.

Er is in eerste instantie ruimte richting 7.384,86 punten (de top van 5 januari 2022).

Bel 20 index krult opwaarts

Het patroontje met lagere toppen van de afgelopen weken wordt thans opwaarts verlaten. In de recente daling vormde de Bel 20-index bovendien een hogere bodem boven het niveau van de decembertoppen.

Het technische beeld blijft positief. Aan de bovenkant is er ruimte richting 4.031,77 punten (de top van 18 mei 2022). De eerste steun vormt een hogere bodem rond 3.821,59 punten (van 31 januari), de volgende ligt op 3.631,46 punten (de bodem van 20 december 2022).



Euro Stoxx 50 index genereert kortetermijn koopsignaal

Afgezien van de ultrakorte aarzeling, ligt de Euro Stoxx 50-index er technisch bijzonder sterk bij. Een koopsignaal treedt op nu de topjes rond 4.200 punten worden gepasseerd.

Dit genereert in eerste instantie ruimte richting de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 18 november 2021). De steun ligt op 3.767,26 punten (de bodem van 20 december 2022).





FTSE 100 index herstelt vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal

De FTSE 100 index doet het goed, maar heeft nog wel wat te overwinnen. De Engelse beurs nadert, binnen de stijgende trend, de horde van 7.903,50 punten (de top van 22 mei 2018). Pas na een uitbraak boven 7.903,50 punten wordt de uptrend gevalideerd.

Daarna wordt 8.500 het volgende opwaartse koersdoel. Steun ligt rond 7.294,75 punten (de bodem van 17 november 2022).





Spaanse beurs beweegt in een krachtig stijgend trendkanaal

De IBEX, de Spaanse beursindex, ontwikkelt zich in een zeer sterke stijgende trend. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt.

De opmars is gevalideerd nu ook het topje van medio januari rond 9.000 punten is gebroken. Binnen de opwaartse trend is er ruimte richting de weerstand van 10.100,20 punten (de top van 19 februari 2020). Steun ligt rond 8.726,70 punten (de bodem van 19 januari).

Italiaanse beurs beweegt in een sterk stijgende trend

De FTSE MIB index, de Italiaanse beursindex, tendeert nog steeds krachtig opwaarts. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 35.265,85 punten (berekend koersdoel).

De uptrend is recent bevestigd doordat eerst de toppen van november en vervolgens die van januari zijn gepasseerd. Er liggen na deze koopsignalen nog verdere koersstijgingen in het verschiet. Voorwaarde voor een positieve visie is wel dat de steun van 25.596,28 punten (de bodem van 19 januari) intact blijft.

De S&P500 index klimt uit het dal

De S&P500 index zet het proces van bodemvorming door. Met de doorbraak en slotstand boven de voorgaande koerspieken rond 4.100 punten treedt een klein koopsignaaltje op. De hogere koersbodem op de grafiek rond 3.765,19 punten (van 22 december 2022) geeft aan dat er weer op hogere niveaus wordt ingestapt.

Er ligt een eerste koersdoel richting de weerstand van 4.326,85 punten (gevormd op 16 augustus 2022).





Dow Jones flirt met weerstand van 34.278,20 punten

De Dow Jones laat al enkele maanden een zijwaarts koersverloop zien. De steun bevindt zich rond 32.541,80 punten (de bodem van 22 december 2022), de weerstand rond 34.278,20 punten (gevormd op 16 augustus 2022).

De Dow weet rond 32.541 punten een hogere koersbodem te vormen. Dit duidt op een technische verbetering. Beleggers durven immers op een hoger niveau in te stappen.

We wachten op een overtuigende doorbraak boven de weerstand van 34.278,20 punten. Daarna wordt 36.945,60 het volgende opwaartse koersdoel.



Nasdaq Composite index breekt door de weerstand van 11.546,77.

De Nasdaq Composite index genereerde een koopsignaal, nadat de neutrale bandbreedte aan de bovenzijde werd verlaten. Nu de oude weerstand rond 11.546,77 punten is doorbroken, klaart de lucht weer op.

De technische verbetering heeft ruimte vrijgemaakt richting 13.181,09 punten (gevormd op 19 augustus 2022). De steun ligt rond 10.088,83 punten (de bodem van 13 oktober 2022).





