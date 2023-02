Fed live: Eén kwartje, maar "begin einde inflatie"

quote: maarten030 schreef op 1 februari 2023 20:45: [...]



En dan zal de rente weer zakken.



Ik zal je namelijk verklappen... De daling van huizenmarkt en de rest economie is wat ze willen. Geen verandering beleid zonder die pijn.

Ik denk dat je gelijk hebt. De grap is alleen dat de economie net een olietanker is: Hij reageert maar langzaam op het bijsturen door de FED of ECB. De kans is groot dat je nu al veel schade gedaan hebt.Je hoeft eigenlijk alleen maar te kijken naar het verschil tussen 5 ton lenen tegen 1,5 procent of 5 procent.Dat scheelt je 1458 Euro in de maand. Het verschil tussen een draaiende of stilstaande woningmarkt/bouwsector.