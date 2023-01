Gevonden! Fameus 'top trading strategies'-stel uit januari... 2021

Weet u nog? Hoe zou het eigenlijk met ze zijn...?

Gewoon, je koopt een aandeel dat omhoog gaat.

Dat gaat dan verder omhoog

Dan verkoop je weer.

Zo maken wij in een maand van $400 dollar even $14.000.

Met ons Robinhood account.

Gratis.

Aldus one of the top trading strategies van dit illustere stel. Van 17 januari 2021, het ging destijds al finaal viral.

A sneak peek of one of our top secret trading strategies. h/t @ryanfeller_ pic.twitter.com/V2PFee7vu4 — TTI (@TikTokInvestors) January 17, 2021



Met de wijsheid achteraf blijken de boekjes toch weer te kloppen. Euforie = laatste fase van de bull market. Dit plaatje kennen we allemaal, of is u anders in de afgelopen twee jaar door Mr. Market wel hardhandig ingeprent.



Zie hier maar Cathie Woods Ark Innovation ETF, de grote smaakmaker en misschien wel benchmark van die party-aandelenbubbel. Het was letterlijk een paar weken voor de laatste top.



Het was ook midden in de GameStop- en andere meme-aandelenhype van tweede helft januari 2021. Vergelijk het met de Tulpenmanie van 1637, die duurde ook maar enkele maanden (en toen was er nog geen Robinhood-app).



In die tijd was ook Berkshire Hathaways Charlie Munger (intussen 99 jaar) het lachertje van de beurs onder met name jongeren, omdat hij publiekelijk iedereen voor gek verklaarde: hier is de beurs niet voor bedoeld! Net als maatje Warren Buffett deed hij dat ook in de dotcombubbel dik twintig jaar eerder.

Zo moet iedere nieuwe generatie opnieuw deze gifbeker drinken: er is geen gratis geld. Niet iedereen kan rijk worden van louter een prijs en geen waarde. Dit is de beroemdste en beste beurswijsheid. Met de wijsheid achteraf dan. Want tijdens zo'n hype is er altijd dat stemmetje van binnen: mis ik soms toch iets?