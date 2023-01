Succesvol beleggen in de energietransitie

In 2022 zijn 37% meer warmtepompen geplaatst dan in 2021. De aankomende jaren zet de opmars van warmtepompen door. Momenteel worden namelijk nog ruim 4 keer zoveel nieuwe CV-ketels geplaatst dan warmtepompen. Vanaf 2026 zijn huiseigenaren verplicht om bij de vervanging van de CV-ketel voor een duurzamere optie te kiezen.

In 2022 werd in Nederland ook 40% meer energie opgewekt met zonnepanelen dan een jaar eerder. Dit zijn twee van de vele voorbeelden die aantonen dat de energietransitie in volle gang is.

Wisselvallige ETF

De energietransitie biedt voor beleggers kansen en risico’s. Een blik op de historische performance van de iShares Global Clean Energy ETF (ISIN-code IE00B1XNHC34) geeft ons inzicht.

Ondanks het rendement van 72% in de laatste 3 jaar en zelfs 228% in de laatste 10 jaar, bedraagt het rendement van de ETF sinds de start in juli 2007 -44%, terwijl een aantal fondsen in de ETF meer dan 1000% rendement heeft behaald in dezelfde periode.

Wat bepaalt het verschil tussen succes en verlies? Hier een aantal tips voor het beleggen in bedrijven die actief zijn in de energietransitie.

Kansen door sterke groei

Het moge duidelijk zijn dat de duurzame-energiesector de aankomende jaren sterk groeit. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen zijn hoge investeringen nodig in de opwekking, het transport en de opslag van duurzame energie.

Verschillende overheden hebben al miljardenbudgetten beschikbaar gesteld. Door onder andere subsidies en het toegankelijker maken van financiering stimuleert de overheid verduurzaming.

Risico’s door hoge waardering

Door de sterke groeivooruitzichten zijn de waarderingen van bedrijven die een rol spelen in de energietransitie toegenomen. Dit is duidelijk te zien voor wie de koers/winstverhouding van Tesla vergelijkt met die van BMW en Volkswagen, of het waarderingsverschil bekijkt tussen Alfen en BAM.

De hoge waardering brengt ook risico’s met zich mee. Tegenvallende groei kan leiden tot een scherpe koersdaling.

Welke technologie wordt dominant?

Hoe vroeger het bedrijf zich in de groeicurve bevindt, des te hoger het risico. Zo staat de ontwikkeling van waterstoftechnologie bijvoorbeeld nog aan het begin, terwijl die in wind- en zonenergie al veel verder en winstgevender is.

Een eenvoudige manier om het risico te beheersen is dan ook om te focussen op segmenten en thema’s die al wat verder in de ontwikkeling zijn en winst maken. De potentiële winst is dan wel minder.

Hoewel het verleidelijk is om inschattingen te maken van de potentie van verschillende technologieën, leert onderzoek dat mensen daar slecht in zijn.

Positionering is nog maar het begin

Het is makkelijker om op zoek te gaan naar de beste bedrijven in een segment. In het onderzoek ‘Global Outperformers’ van Jenga Investment Partners zijn de karakteristieken bekeken van bedrijven die meer dan 1000% rendement of 27% jaarlijkse groei hebben behaald in de periode 31 mei 2012 – 31 mei 2022. Onder die bedrijven bevindt zich natuurlijk ook een aantal bedrijven die actief zijn in de energietransitie.

Allereerst maken de onderzoekers onderscheid tussen het kiezen van het juiste thema en het kiezen van de juiste bedrijven binnen dat thema’s.

Als voorbeeld geven ze dat tegenover het succes van autobouwers Tesla en BYD ook honderden mislukte initiatieven staan. Specifiek wordt benoemd dat het Duitse energiebedrijf RWE uitstekend gepositioneerd was om te profiteren van de groei in windenergie maar dit niet om kon zetten naar koerswinst, terwijl het Griekse Terna energy ondanks alle issues in Griekenland wel succesvol was en tot de outperformers behoorde.

Hoe vind je de dominante bedrijven?

Om nieuwe outperformers te vinden, adviseren de onderzoekers om de waardeketen van een belangrijke trend in kaart te brengen. Hoe ziet de productie, verkoop, distributie en consumptie van een product eruit?

Bepaal per segment hoe de variabele en vaste kostprijs, verkoopprijs en omvang tot stand komen. Kijk vervolgens wie de marktleiders zijn, waar die positie op gebaseerd is en wat de financiële potentie van de dominante marktpositie is.

Zo’n 5% van de outperformers was direct actief in zonenergie en nog eens 5% profiteerde indirect van de groeiende vraag naar zonenergie. Vergelijk dat nog eens met de teleurstellende performance van de Clean Energy ETF.

Profiteren van de energietransitie met marktleiders

Voor beleggers kan het lucratief zijn om te investeren in de energietransitie. De duurzame-energiemarkt zal de aankomende jaren sterk groeien en daardoor ontstaan kansen en risico’s. De historie leert ons dat bedrijven met een sterke marktpositie bovengemiddeld profiteren van de groeiende vraag.

Veel beleggers richten zich op een keuze voor een thema of technologie en investeren daar vervolgens in via een ETF. Je kunt als belegger echter een veel hoger rendement halen door de succesvolle marktleider te zoeken en in dat aandeel rechtstreeks te investeren. Een gespreide portefeuille bestaat dan uit marktleiders in verschillende thema’s.