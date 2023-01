Ja ik hoor dit heel vaak, als dit en als dat. Ten eerste er is geen handhaving. Ten tweede het levert bakken vol met geld op en iedereen doet het. Zelfs mijn eigen hypotheekadviseur. En alle beleggers die ik ken. Sterker nog banken weten het gewoon en doen al jaren niets. Zodra je de hypotheek betaald is er niets om je druk over te maken. Ik denk dat dit artikeltje het probeert spannend te maken. Regels hoef je niet altijd na te leven. Dat is de kunst van het geld verdienen en succesvol zijn met Vastgoed!. En een huurder die het huis in de fik steekt tja met deze voorbeelden neem ik het artikel al helemaal niet serieus. Selectie van je huurders is van belang. Net als de borg enzz....... Maar als dit en als dat levert geen geld op. Ik lach erom. Zowel de makelaar als de hypotheekadviseur adviseren het gewoon. Dus slaap lekker. Jij bent waarschijnlijk ook een voetganger dat stop voor het rode licht terwijl er geen verkeer aankomt. En dan sta je stil in het leven. Soms moet je een risico durven nemen. Zeker als het veel geld oplevert en vrijwel geen gevolgen heeft!