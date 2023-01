Eigen woning verhuren: wat zijn de mogelijkheden?

De afgelopen maanden zijn de hypotheekrente en de inflatie flink gestegen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel kopers aan de zijlijn staan en even niets doen.

Doorstromers die eerst een ander huis kopen, moeten daarna maar afwachten hoeveel geïnteresseerden er zijn voor de vorige woning, en welke prijs ze er uiteindelijk voor krijgen. De kans is groot dat de verkoop langer gaat duren en er een langere periode volgt van dubbele maandlasten.

De woning verhuren

Slimme doorstromers kunnen overwegen om hun (te koop staande) woning (tijdelijk) te verhuren. Hierbij zijn diverse mogelijkheden waarbij de fiscus per situatie anders oordeelt:

Tijdelijke verhuur van de eigen woning in Box 1 (bijv. AirBnB) Kamerverhuur Verhuur van de te koop staande woning in Box 1 Verhuur van de woning in Box 3

Tijdelijke verhuur van (een gedeelte van) de woning in Box 1

Bij tijdelijke verhuur moet u denken aan bijvoorbeeld weekenden of weken dat de eigenaren zelf niet in de woning verblijven. Het volgende is dan van toepassing:

De woning die tijdelijk wordt verhuurd aan derden, behoudt het karakter van hoofdverblijf

De betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar

Het eigenwoningforfait is gewoon over het gehele jaar van toepassing

Er is sprake van kortdurende verhuur (tot 1 of 2 maanden)

70% van de netto huurinkomsten (huur - vergoeding voor gas, water, licht, verleende service zoals schoonmaken en wassen, kosten voor advertenties en provisies) worden opgeteld bij het eigenwoningforfait

Bij twijfel de belastinginspecteur vragen of deze regeling van toepassing is

De regeling wordt ook wel tijdelijke verhuur in Box 1 tijdens vakantie genoemd. Hieronder een rekenvoorbeeld ter verduidelijking waarbij het volgende van toepassing is:

WOZ-waarde €300.000 Huurinkomsten tijdelijke verhuur €2.000



De berekening wordt nu als volgt:

Eigen Woning Forfait 0,35% van €300.000 €1050 Huurinkomsten 70% van €2000 €1400 Totaal €2450 Belastingtarief (Box 1) 36,93% €904



Kamerverhuur

Kamerverhuur komt in Nederland veel voor. De verhuurder moet aan bepaalde eisen voldoen:

Een kamer wordt verhuurd aan derden, de woning behoudt het karakter van hoofdverblijf

De betaalde hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar

Het eigenwoningforfait is gewoon over het gehele jaar van toepassing

Inkomsten uit kamerverhuur mogen niet meer dan €5.711 (2022) per jaar zijn

Er mag geen sprake zijn van voor korte duur ter beschikking stellen van de kamer

De verhuurder van de kamer moet op het adres zijn ingeschreven

Verhuur van de te koop staande woning in Box 1

Het voordeel van een te koop staande (lege) woning is dat de betaalde hypotheekrente tijdelijk gewoon fiscaal aftrekbaar is voor de gehele hypotheek in Box 1.

De maximale periode dat er sprake is van fiscaal voordeel is het jaar dat de woning te koop staat plus de drie jaren erna. Een woning die te koop werd gezet in april 2017, kon dus een Box 1-hypotheek hebben tot 31 december 2020 (dit is het moment van de fictieve vervreemding). Wie slim is, zet in januari zijn woning te koop waardoor deze periode bijna vier jaar is.

Let op dat u de overwaarde van de te koop staande woning al moet bepalen. Deze wordt nog niet verrekend, maar komt pas om de hoek kijken na de termijn. In bovenstaand voorbeeld moet op 31 december 2020 de overwaarde verrekend worden. Deze overwaarde wordt in mindering gebracht op de Box 1-schuld van de woning waar de huizenbezitter in woont. Dit betekent dus dat de huizenbezitter een lagere Box 1-schuld krijgt en hierdoor ook minder hypotheekrenteaftrek heeft.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking waarbij de overwaarde op €100.000 wordt bepaald:

Lopende hypotheek tijdelijk verhuurde woning €150.000 Waarde woning €250.000 Vastgestelde overwaarde €100.000 Lopende Box 1-hypotheek nieuwe woning €500.000 Verrekening overwaarde (EWS) vanaf 2021 €100.000 Daadwerkelijke Box 1-hypotheek vanaf 2021 €400.000



Het is ook mogelijk de te koop staande woning tijdelijk te verhuren (binnen de periode van de verhuisregeling). Het volgende is dan van toepassing:

De woning wordt tijdelijk verhuurd aan derden

De betaalde hypotheekrente is niet fiscaal aftrekbaar

De lopende hypotheek verhuist van Box 1 naar Box 3

Huurinkomsten zijn onbelast

Verhuur van de woning in Box 3

De woning wordt nu niet verkocht, maar verhuurd. De meeste huizenbezitters vragen geen toestemming aan de bank waar de hypotheek loopt. Het volgende is dan van toepassing:

De verhuurde woning verhuist naar Box 3

De betaalde hypotheekrente is niet fiscaal aftrekbaar

fiscaal aftrekbaar Het eigenwoningforfait is niet van toepassing

De overwaarde van de woning moet worden vastgesteld en verrekend met de nieuw gekochte andere woning (Eigen Woning Reserve vaststellen)

Huurinkomsten zijn onbelast

Wie zijn oude koopwoning gaat verhuren, moet de waarde van deze verhuurde woning (en de lopende Box 3-schuld) opgeven aan de fiscus.

De belastingdienst hanteert een tabel voor de waarde van de verhuurde of verpachte woning die de ontvangen huur relateert aan de WOZ-waarde van de woning. Uit de tabel volgt de op te geven waarde (een percentage van de WOZ-waarde). Hieronder een simpele berekening:

WOZ-waarde verhuurde woning €200.000 Ontvangen huur per jaar €8400 Jaarhuur als percentage van de WOZ waarde 8.400 / 200.000 x 100% 4,2% Waarde verhuurde woning voor de fiscus tabel: 95% €190.000



De ontvangen huur van €8.400 (€700 per maand) is onbelast. Hier staat tegenover dat de betaalde hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is. Bovendien moet de overwaarde worden verrekend met de nieuwe woning die is gekocht (berekening bijleenregeling). Hierbij zal de fiscus kijken naar de economische waarde van de verhuurde woning. U moet dan denken aan een WOZ-waarde en/of de verkoopwaarde van soortgelijke woningen. Deze waarde is (flink) hoger dan die volgens de tabel.

Uitgaande van een lopende hypotheek van €54.000 bij een waarde van de verhuurde woning van €200.000 is de overwaarde (EWR) €146.000 (€200.000 - €54.000). Zie hieronder een rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

Koopprijs nieuwe woning €500.000 Benodigde (=afgesloten) hypotheek €500.000 Berekende EWR / overwaarde €146.000 Daadwerkelijke Box 1-schuld €354.000 Box 3-schuld €146.000



In ieder geval is duidelijk dat er diverse mogelijkheden en berekeningen zijn. Zomaar even je huis verhuren is niet verstandig.

Oneigenlijke verhuur

Slecht nieuws tot slot voor de verhuurders van woningen die hun bank niet hebben gevraagd of dat mocht. Diverse banken in Nederland gaan dit jaar oneigenlijke verhuur controleren en aanpakken.

Is er sprake van oneigenlijke verhuur, dan krijgt de huizenbezitter een brief waarin staat dat de lopende hypotheek omgezet moet worden naar een verhuurhypotheek. Als dat niet mogelijk is, moet dan de woning verkocht worden? Ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen.