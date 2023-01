AEX-index in alle timeframes positief

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen maanden een overtuigend herstel laten zien. Zowel het korte- als het langetermijnbeeld is hierdoor flink opgeklaard. Nu de angst van de renteverhogingen is verdisconteerd en het risico op een grote recessie wat lijkt weg te ebben, durven beleggers mondjesmaat weer in te stappen.

Om goed te kunnen beoordelen wat de technische stand van zaken bij de Nederlandse beurs momenteel is, is het verstandig om af en toe wat verder uit te zoomen. Ik bekijk daarom vandaag het technische plaatje van de AEX-index op basis van de maand- week- en daggrafiek. Wat opvalt, is dat de beurs er op alle plaatjes goed bijligt.

AEX maandgrafiek

De AEX index beweegt per saldo al sinds 2009 in een stijgende trend. De index vormt binnen het gematigd opgaande trendkanaal hogere toppen en bodems die wijzen op aanhoudende vraag. Nadat de index in november 2021 afketste op de bovenzijde van het trendkanaal heeft er een correctie plaatsgevonden. Ruim boven de oploende steunlijn is de index opgevangen en is herstel ingezet.

Door de opleving van de afgelopen maanden is de correctieve fase binnen het trendkanaal afgebroken. Dit geeft het startsein voor een herstel naar de oude top op 829,66 punten. Pas hierboven zal de stijgende fase een nieuwe impuls krijgen.





AEX weekgrafiek

Op weekbasis zijn de verbeteringen van de afgelopen maanden goed terug te zien. De index heeft het patroon van lagere toppen en bodems afgebroken en is opgelopen tot aan de eerste serieuze horizontale weerstand rond 743 punten.

Zodra deze weerstand wordt gebroken, zal het langetermijnbeeld verder opklaren en kan het herstel richting de oude all-time high verder vorm krijgen. De hogere koersbodem die de afgelopen weken is gevormd, wijst op toenemende vraag en lijkt de mogelijke uitbraak aan te kondigen.





AEX daggrafiek

Op de daggrafiek is de vorming van de hogere koersbodem duidelijk te zien. Nadat de index in december was afgeketst op de weerstand, heeft die maar beperkt terrein hoeven prijsgeven. De AEX is ongeveer halverwege de bandbreedte opgevangen en weer opgeveerd tot aan de weerstand rond 743 punten. Dit wijst op koopkrachtige vraag in de markt.

Het lijkt hierdoor slechts een kwestie van tijd voor de weerstand wordt doorbroken. Dan zal het beeld verder opklaren en kan het herstel verder worden vormgegeven.

Toch is het niet uitgesloten dat de index onder de weerstand eerst nog even een stap terug zal doen om nieuwe krachten te verzamelen. Alle stoplichten gaan daarom pas op groen wanneer de weerstand daadwerkelijk is gebroken.