Gezocht: Stagiair Redactie bij IEX Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Kom je stage lopen bij een van de leukste mediabedrijven van Nederland, marktleider op het gebied van beleggen, midden in het centrum van Amsterdam? IEX is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. Om onze groei te laten accelereren, zijn wij op zoek naar een sociaal vaardige Stagiair Redactie (M/V) IEX Media is een prachtig mediabedrijf en de autoriteit op het gebied van beleggen. Met een team van 40 professionals publiceren wij onder eigen merken financiële en economische content voor 2,5 miljoen unieke bezoekers per maand, 100.000 leden en ruim 11.500 betalende abonnees. Met meer dan 15 merken bedienen wij de markt met o.a. websites, apps, video’s, podcasts, events en magazines, primair gericht op beleggende consumenten en secundair op de business-to-businessmarkt. Onze bekendste merken zijn IEX.nl, Belegger.nl, Beleggen.nl, Beursduivel.be, Beurs.nl, Tostrams.nl en Beursgorilla.nl. Als stagiair leer je bij IEX Media alles wat er komt kijken bij het beleggers dagelijks voorzien van beursinformatie, duiding en advies. Je staat ons team van analisten en redacteuren bij door het doen van research, het opstellen en versturen van mailings, het verzorgen van social media posts en het schrijven van artikelen en andere teksten. Je bent leergierig, volgt een economische en/of journalistieke opleiding en hebt veel affiniteit met beurs en beleggen. Goede beheersing van het Nederlands is een must. Dit breng je mee: Gezonde interesse in de beurs en in beleggen

Energie, nieuwsgierigheid en zin om dingen aan te pakken

Goede taalvaardigheid in het Nederlands en voldoende kennis van Engels Dit krijg je van ons: Een snelle leerschool in de wereld van beurs, beleggen en online media

Een inspirerende werkomgeving bij een dynamisch mediabedrijf

Werken in het kloppend hart van financieel Nederland, op de Amsterdamse effectenbeurs Interesse? Bekijk hier de volledige vacaturetekst. Wil je meer weten? Mail dan naar vacatures@iexmedia.nl of bel gerust voor meer informatie naar 020-4352170.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.