Serieuze technische verzwakking van de olieprijs

Nu olieprijzen opnieuw technische steunniveaus onder druk zetten, lijken de technische plaatjes alsnog te verpieteren.

Overigens blijkt het nieuws over de olieprijs niet eenduidig. Ten eerste blijven de OPEC en partnerlanden bij hun eerdere beslissing om tot 2 miljoen vaten olie minder per dag te produceren. In de afgelopen week waren de olieprijzen nog opgelopen na geruchten over zowel verhogingen als nieuwe verlagingen. Met name de VS is voorstander van het optrekken van de productie.

Prijsplafond Europese Unie

Tegelijkertijd hebben de markten te maken met het besluit van de Europese Unie over een prijsplafond voor Russische olie van $60 per vat. Dit wordt door experts als lastige materie gezien, aangezien de actuele olieprijs op de openbare markt tot stand komt op basis van vraag en aanbod.

Enkele OPEC-landen zijn overigens van mening dat de olieproductie moet worden opgevoerd, teneinde een eventuele terugval in het Russische olie-aanbod aan te vullen. Maar het lijkt erop dat het oliekartel eerst wil zien wat gevolgen zijn van de prijslimiet, alvorens eventueel wijzigingen aan te brengen in de productie.

Ook kijken marktpartijen met een schuin oog naar Beijing, of de machthebbers daar bereid zijn om de strenge coronamaarregelen in China verder af te bouwen. De strenge corona-aanpak beperkte de vraag naar olie.

Ondanks de tegenstrijdige informatie zetten zowel Brent als Light Sweet op dit momen hun de cruciale technische steunniveaus alsnog serieus onder druk. Indien de olieprijzen overtuigend onder hun steun zakken, wordt veel technische schade geleden.

Erg volatiel

Vorige week is de olieprijs nog fors opgelopen. Na een intraday low van $80,77 begin vorige week, tevens de laagste stand van het jaar, piekte Brentolie twee dagen later ruim 10% hoger op $89,26 (top van 1 december).

Amerikaanse olie (Light Sweet) knalde vorige week omhoog na een intraday low van $73,65, eveneens de laagste stand van 2022. Net twee dagen daarna op 1 december piekte WTI ruim 13% hoger $83,33.

Volatiliteit kan de olieprijs niet ontzegd worden. Brentolie noteerde in juni nog $116 en in maart zelfs een intraday high van $133,12. Als we kijken naar het low van dinsdag nipt onder $79 is de prijs van Brentolie in acht maanden met ruim 40% gekelderd.

De prijs van Light Sweet (WTI) was in juni nog $114, maar noteerde in maart zelfs een intraday high van $128,88. Ten opzichte van het low van dinsdag iets onder $74 is de prijs van WTI in acht maanden ruim 42% gedaald.

Goed nieuws voor de inflatie

Ik heb hier al eerder aangegeven dat de koersdalingen van energie de inflatie zouden moeten afremmen. Vrij vertaald zouden lagere olieprijzen dus goed nieuws voor de aandelenbelegger zijn.

Vandaag leg ik opnieuw de prijsontwikkeling van Brentolie en Light Sweet (WTI) onder mijn vergrootglas, nu de cruciale technische steunniveaus dreigen te breken.

Brent breekt nipt onder de steun van $82,58

De prijs van Brent breekt intraday onder de steun van $82,58 (de bodem van 26 september), zij het nipt. De lagere top van 1 december op $89,26 wijst op echte verkoopdruk, dus aanbod boven de markt.

Indien de steun en bodem van 26 september rond $82,58 breekt, wordt $69,33 het volgende koersdoel.

Light Sweet signaleert serieuze verkoopdruk

De prijs van WTI (Light Sweet) vormt een lagere top rond $83,33 (gevormd op 1 december). Hiermee signaleert het technische plaatje serieuze verkoopdruk.

Indien de steun $76,57 het begeeft, wordt $66,15 het volgende neerwaartse koersdoel.

Op dit moment zet WTI de steun van $76,57 (de bodem van 26 september) onder druk. Het gehele technische plaatje verzwakt steeds verder en oogt dus kwetsbaar.

