Slotcall: taaie handelsdag AEX, de BIS luidt de alarmklok

Dat er een energiecrisis gaande is, zal beleggers niet zijn ontgaan. Nog even los van de clash tussen de Westerse wereld en Rusland, zal het gebruik van fossiele brandstoffen uitgefaseerd moeten worden.

De meeste aandacht gaat daarbij uit naar - duurzamer geproduceerde - elektriciteit, maar vlak waterstof, ondanks de nodige nadelen, niet op voorhand uit. Het Britse BP zet alvast vol in op deze energiedrager en zal de komende jaren fors investeren.

BP staat daarin niet alleen, ook energiereuzen als Shell en TotalEnergies zien brood in in waterstof als alternatief:

Damrak

Een wat taaie handelsdag op het Damrak vandaag waarbij de AEX de gehele dag licht in het rood noteerde. Hoewel de uitslagen op indexniveau aardig binnen de perken bleef, viel er op individueel aandelenniveau voldoende actie te vinden.

Dit overigens niet zozeer binnen de AEX, de grotere koersbewegingen vonden vooral in de AScX plaats. Bij de 25 hoofdfondsen sprong Prosus er in positieve zin uit, terwijl onder meer AkzoNobel, DSM, Heineken en Just Eat Takeaway een veertje moesten laten.

Een divisie lager aardige winsten nog voor CTP en WDP, aan de verlieskant moest onder andere JDE Peet's het ontgelden, evenals Flow Traders. De grootste stijgers en dalers zagen we bij de AScX met stevige winsten voor ForFarmers en B&S Group en een aardig verlies voor TomTom.

De AEX sloot deze Sinterklaasdag af met een verlies van 0,5% en noteerde op het slot op een stand van 727,09 punten.

Dan nog even dit

Alle ballen op China lijkt ineens het motto van veel zakenbanken. Geluiden dat Beijing de coronatouwtjes toch weer laat vieren en de Chinese economie en flinke herstelfase in kan gaan, lokt professionele beleggers weer richting het land.

Goldman Sachs ziet de Chinese index zo'n 16% oplopen, terwijl Morgan Stanley een herstel van circa 10% mogelijk acht:

En ook nog even dit II

Researchers van de BIS kwamen met een tamelijk alarmerend rapport naar buiten vandaag over $65.000 miljard aan dollarschuld. Instituties buiten de VS zouden deze "verborgen schuld uit hebben staan middels derivaten" aldus het rapport. Dit muisje zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen:

FlatexDegiro

De Duitse internetbroker FlatexDegiro gooide er vrijdag nabeurs een lelijke winstwaarschuwing uit. Nu zijn de marktomstandigheden minder gunstig, dus dat valt nog te billijken.

Ernstiger is dat de broker volgens de Duitse toezichthouder BaFin flink tekort is geschoten in zijn interne bedrijfsvoering. Het concern heeft zijn zaakjes risicotechnisch onvoldoende op orde en kapitaalsbuffer was te mager.

Dat laatste is opgelost middels een kapitaalstorting van €50 miljoen, dat eerste zal nog wel enige tijd vergen. Vraag is of de huidige koersdaling van zo'n 28% terecht is, of toch een tikje overtrokken. Het antwoord leest u in een analyse van de Beleggersdesk:

Just Eat Takeaway

Wie belegt in maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zal over stalen zenuwen moeten beschikken. Het aandeel startte het jaar op €50 om vervolgens af te storten naar intraday een low van ruim €12.

Inmiddels is de koers weer opgekrabbeld tot rond de €23 en de vraag is wat beleggers vanaf hier mogen verwachten. De IEX Beleggersdesk nam het aandeel nogmaals onder de loep, de conclusie valt bij IEX Premium te lezen:

Heineken

Bierbrouwer Heineken worstelt (ook) met de gevolgen van de hoge inflatie. Desondanks houdt de bierbrouwer onverkort vast aan zijn doelstellingen voor de middellange termijn.

De Capital Markets Day van het concern eind vorige week viel goed in de smaak bij beleggers. Volgend jaar wil het bierconcern de prijzen met nog eens circa 10% verhogen en de productiviteit met circa €400 miljoen verbeteren.

De koers van het aandeel is alweer aardig hersteld van de eerdere dip. Vraag is of het fonds nog aantrekkelijk genoeg is voor beleggers om in te stappen:

Netflix

Netflix heeft dit jaar een behoorlijk wilde koersrit achter de rug, met eerst een forse koersval, vrij snel nadien opgevolgd door een (bijna) even krachtig koersherstel.

De IEX Beleggersdesk meldt vandaag in zijn analyse onder andere het volgende:

"Netflix is afgelopen maand in de VS begonnen met het aanbieden van een streamingabonnement dat deels op advertentie-inkomsten leunt. Het is dus geen puur advertentiemodel, maar een model waarbij klanten korting krijgen op de abonnementsprijs en in ruil daarvoor 4-5 minuten per uur advertenties moeten verteren en ook nog eens niet het volledige aanbod aan content tot hun beschikking krijgen.

Het advertentiemodel is een verschrikkelijke deal eigenlijk, maar wel één waarmee Netflix de onderkant van de markt kan bereiken om die klanten vervolgens te laten upgraden naar advertentievrij tegen een premie. "

Bull trap?

De financiële markten hebben de afgelopen weken opnieuw een fraai herstel laten zien. Opnieuw, want rond 1 juli zetten de meeste beurzen een voorlopige bodem neer, herstelden fors in de weken erna, om rond half augustus te pieken en een tweede stevige neergang te zien.

Voer voor quants uiteraard, maar ook voor particuliere beleggers is nu de vraag of de tweede herstelronde, gestart rond de bodem half oktober, de opmaat vormt voor een derde leg down, of dat de bulls nu het heft stevig in handen houden.

Feit is dat de risk appetite weer zienderoog toeneemt en dat professionele beleggers hun posities weer opbouwen. Dat blijkt duidelijk uit een toename van optietransacties met als doel long posities te hedgen.

Het is voor beleggers daarbij goed om te realiseren dat veel professionele fund managers tot voor kort – september - op relatief hoge cashposities zaten. Dat werkt prima in tijden dat de beurs daalt, maar bij een stijgende beurs leidt dit al snel tot een underperformance én daarmee een zekere druk op fund managers alsnog de beschikbare hoeveelheid cash te investeren. Dat geeft uiteraard een fraai zichzelf versterkend effect.

Een en ander staat echter haaks op de waarschuwende woorden van onder andere JPMorgan Chase, Morgan Stanley en andere grote Amerikaanse zakenbanken die ervan uitgaan dat in ieder geval de Amerikaanse beurzen volgend jaar nieuwe lows zullen opzoeken.

JPMorgan Chase beschikt over meer mankracht, tijd en financiën dan IEX en heeft een model gebouwd om tot zekere onderbouwde aannames te komen. Uit hun model rolde onder andere de schatting dat het afgelopen jaar zo’n $2.100 miljard aan kapitaal uit de financiële markten is onttrokken door pensioenfondsen, hedge funds en andere institutionele beleggers. Datzelfde model suggereert dat in 2023 zo’n $3.300 miljard hun weg weer richting Wall Street zal vinden in aandelen.

Modellen blijven modellen, hier blind op afgaan is nooit verstandig, maar het kan zeker geen kwaad vast te stellen dat er nog aardig wat kapitaal richting de aandelenmarkten kan vloeien het komend jaar.

Garantie tot de hoek uiteraard, een escalatie rond de oorlog in de Oekraine, China dat Taiwan een militair bezoekje brengt: de wereld kan er binnen een dag weer compleet anders uitzien.

Mislukte short strategie

We hebben op deze plek diverse malen stil gestaan bij Ray Dalio’s hedge fund Bridgewater. Interessant, want een van ’s werelds grootste hedge funds – beheerd vermogen circa $150 miljard - nam flinke shortposities in, in zowel Europa als de VS.

Dat pakte aanvankelijk best goed uit, zeker gezien de dalende markten eerder dit jaar, maar inmiddels zijn de bordjes weer verhangen. Het Pure Alpha I fund daalde in het vierde kwartaal met zo’n 13% waardoor het aanvankelijk hoge year to date rendement van circa 22% is geslonken tot nu 6% volgens data van Bloomberg. Het Pure Alpha II fund, dat met aanzienlijk meer leverage werkt, verloor over oktober en november circa 20%, maar staat year to date nog wel op een plus van 7,8%.

Dat is uiteraard nog wel significant beter dan de bredere markt. De macro bets waren: long dollar, short aandelen en short obligaties. Dat pakte aanvankelijk uitstekend uit, maar de afgelopen weken zakte de tienjaarsrente in de VS van 4,2% tot 3,5%, de Amerikaanse dollar verzwakte aanzienlijk tegen onder andere de euro en aandelen lieten een flink herstel zien.

Beleggen is een lastige tak van sport, óók en zelfs voor dit soort succesvolle professionele partijen die over een enorme hoeveelheid data en expertise beschikken. De beleggingsstrategie werkte aanvankelijk uitstekend, maar de markt is alweer gedraaid. Dat kan overigens uiteraard opnieuw gebeuren en een rendement year to date tussen de 6 – 8% is dit jaar zeker niet verkeerd.

Follow up FTX faillissement

Hoewel de totale omvang van de cryptomarkt in het niet valt bij dat van de obligatie- valuta- en aandelenmarkten, is het wél significant genoeg om een en ander te blijven volgen, al was het maar omdat er wel degelijk sprake is van een spill over effect.

Eind vorige week werd de voormalig topman van FTX, Sam Bankman-Fried, geïnterviewd door de New York Times. Ontluisterend, om maar eens een understatement van stal te halen. Mocht u 1,5u beschikbaar hebben: het interview valt hier terug te zien.

Het boek kan met het faillissement van FTV nog bepaald niet worden gesloten. De onderlinge verwevenheid tussen diverse beeldbepalende spelers is groot en niemand beschikt over een totaalbeeld.

De Financial Times wist afgelopen weekend te melden dat Digital Currency Group, via dochter Genesis dat ook naarstig op zoek is naar kapitaal, de klanten van crypto exchange van de beroemde Winklevoss tweeling (Gemini), circa $900 miljoen verschuldigd is.

Genesis doet veel zaken met Gemini waarbij crypto’s van klanten worden uitgeleend waarbij er (soort van) een rente over wordt vergoed. Gemini heeft opnames van klanten bevroren nadat Genesis liet weten over onvoldoende liquiditeiten te beschikken om alle opnames te kunnen afhandelen. Volgt u het nog?

Het zal nog geruime tijd vergen voor echt alle kruisverbanden zichtbaar zijn en duidelijk wordt welke partijen deze credit crunch zullen overleven. Interessant genoeg weet bitcoin zelf de huidige storm vooralsnog goed te weerstaan en tamelijk stabiel rond de $17k te koersen.

Wall Street

In de VS is er wat gedoe rond autobouwer Tesla (- 5%). Zowel Bloomberg als Reuters wist te melden dat het concern de autoproductie in China met zo'n 20% zou verlagen op basis van een achterblijvende vraag. Waar of niet - Tesla zelf stelt van niet - beleggers nemen het zekere voor het onzekere en doen het aandeel van de hand.

Verder kwam Wall Street duidelijk wat moeizaam uit de startblokken. De grote drie indices moesten wat inleveren, al bleef de schade relatief beperkt met een daling van 0,5% voor de Dow Jones, een min van 0,7% voor de S&P 500 en een verlies van 0,8% voor de Nasdaq.

Rentes

Een relatief rustige dag op de internationale obligatiemarkten, weinig echte uitschieters te melden op deze dag. Alleen de Belgen zijn wat duurder uit op de kapitaalmarkt.



Bron: Reuters

Brede markt

De meeste Europese beurzen bleven dicht bij huis vandaag. Echt opvallende zaken vallen er niet te melden: goud en zilver liggen relatief zwak, de VIX schommelt rond de 20 en de olieprijs blijft tamelijk stabiel.

Het Damrak

DSM (- 2,3%) is al enige tijd het opwaarts momentum kwijt, mede gevoed door wat minder positieve headlines. De IEX Beleggersdesk denkt er het zijne van .

(- 2,3%) is al enige tijd het opwaarts momentum kwijt, mede gevoed door wat minder positieve headlines. De IEX Beleggersdesk . Heineken (- 2,3%) kreeg weliswaar een herhaalde koopaanbeveling van BofA, maar wel met een stevig lager koersdoel

(- 2,3%) kreeg weliswaar een herhaalde koopaanbeveling van BofA, maar wel met een stevig lager koersdoel Just Eat Takeaway (- 3,0%) doet het zelden goed op dagen dat de AEX in het rood noteert

(- 3,0%) doet het zelden goed op dagen dat de AEX in het rood noteert Prosus (+ 2,2%) profiteerde wederom van de goede stemming in China waar de bulls de touwtjes weer in handen hebben genomen

(+ 2,2%) profiteerde wederom van de goede stemming in China waar de bulls de touwtjes weer in handen hebben genomen Flow Traders (- 2,1%) blijft er binnen de AMX als een dood vogeltje bij liggen

(- 2,1%) blijft er binnen de AMX als een dood vogeltje bij liggen JDE Peet's (- 2,9%) kreeg een duidelijk lager koersdoel van een zakenbank te verwerken

(- 2,9%) kreeg een duidelijk lager koersdoel van een zakenbank te verwerken B&S Group (+ 4,7%) heeft mogelijk zijn langste tijd op het Damrak alweer gehad en beleggers speculeren op een overname door grootaandeelhouder Blijdorp

(+ 4,7%) heeft mogelijk zijn langste tijd op het Damrak alweer gehad en beleggers speculeren op een overname door grootaandeelhouder Blijdorp ForFarmers (+ 7,6%) trok aardig wat belangstelling nadat het getipt werd door een vermogensbeheerder

(+ 7,6%) trok aardig wat belangstelling nadat het getipt werd door een vermogensbeheerder TomTom (- 3,4%) had vermoedelijk last van het bericht dat afnemer Volkswagen zijn (software-)zaken anders wil insteken en dat kan T2 raken

(- 3,4%) had vermoedelijk last van het bericht dat afnemer Volkswagen zijn (software-)zaken anders wil insteken en dat kan T2 raken Op de lokale markt blijft er koersmatig weinig meer over van het Italiaanse MotorK (- 3,6%)



