Ultiem Beleggen met Niels Koerts

Beursjaar 2022 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin er definitief een einde is gekomen aan het gratis-geldtijdperk.

Door Niels Koerts

Jarenlang konden overheden en burgers zeer goedkoop geld lenen, en dat gold ook voor beleggers. In maart van dit jaar belegden Amerikanen voor in totaal $822 miljard met geleend geld. Zelfs op het hoogtepunt van de dotcombubbel hebben we dat niet in zo grote mate gezien. De beurskoersen bereikten grote hoogten.

Inflatie

Inmiddels is het feest voorbij. Als gevolg van het stimulerende beleid van centrale banken, het ruimhartige fiscale beleid van overheden en de oorlog in Oekraïne rees de inflatie de pan uit. Centrale bankiers zagen zich genoodzaakt om de rente fors te verhogen. Dit had grote gevolgen voor de rentemarkt: de negatieve rentes in de eurozone verdwenen als sneeuw voor de zon en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg van 1,5% begin dit jaar tot meer dan 4%.

Deze rentestijging miste zijn uitwerking op de aandelenmarkten niet. Hoewel de bedrijfswinsten nog redelijk op peil bleven, liepen de aandelenkoersen stevig terug. Door de forse rentestijging vormen obligaties een aantrekkelijker alternatief, waardoor beleggers minder bereid zijn om voor een aandeel te betalen.

Wat te doen?

In een seminar voor het Beleggingsinstituut ga ik in op de vraag of aandelen na deze koersdaling ook daadwerkelijk aantrekkelijker zijn gewaardeerd. Tevens leg ik de precieze impact uit van de gestegen rente op aandelenkoersen.

Het hoofdthema is echter de fundamentele analyse. Ik leg uit welke bronnen en maatstaven u het beste kunt gebruiken bij het maken van een fundamentele analyse en daarnaast geef ik een aantal concrete tips over hoe u als belegger een periode van hoge inflatie en stijgende rentes goed kan doorkomen.

Houd er wel rekening mee dat u met het maken van goede fundamentele analyses niet ieder jaar de markt verslaat. Dit lukt zelfs de grootsten op aarde niet. Waar u wel vanuit mag gaan is dat u met behulp van fundamentele analyse op lange termijn een winnaar bent op de beurs. En daar draait het uiteindelijk allemaal om: een duurzame groei van de beleggingsportefeuille.