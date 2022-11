Waarom de ASML-outlook een dag te vroeg op straat lag

Vanochtend vroeg zou ASML zijn persbericht over de Investor Day van vandaag uitsturen. Maar gisteren om half vijf was het al breaking news, onder andere hier op IEX. Hoe kon dat gebeuren?

Voor een van de honderd grootste bedrijven ter wereld is het een zeldzame miskleun: de (fraaie) nieuwe langetermijnoutlook van ASML, die het bedrijf vandaag zou presenteren, moest gistermiddag in grote paniek vervroegd publiek worden gemaakt.

Slordig, want het voltallige ASML-minnende beleggerspubliek had de wekker vanochtend op 7:00 uur staan, het tijdstip waarop het persbericht zou worden uitgestuurd. Gistermiddag kreeg een journalist van IEX-nieuwspartner ABM Financial News echter een seintje van een handelaar: had hij al gezien dat er een ASML-persbericht op de website van de Amerikaanse toezichthouder SEC stond?

'Meteen actie ondernomen'

Uit een telefoontje met ASML bleek sl snel dat het hier niet om fake news ging, maar dat de daadwerkelijke outlook - inclusief stevig opwaarts herziene groeiprognoses en een fors aandeleninkoopprogramma - per abuis al online stond bij de SEC.

Dat leverde ABM een mooie scoop op, maar de nodige paniek bij ASML. Omdat het bedrijf zelf nog niets naar buiten had gebracht, bestond er toen ongelijkheid van informatie in de markt. Een markt die bovendien op dat moment in vuur en vlam stond, dankzij een gunstig inflatiecijfer in de VS.

Volgens een woordvoerder van ASML heeft het bedrijf "meteen actie ondernomen" en "zo snel als mogelijk" het persbericht alsnog uitgestuurd. Dat verscheen vlak voor het Amsterdamse slot, rond half zes.

Ongelijke informatie

De nieuwsberichten van ABM en Bloomberg over de 'uitgelekte' outlook dateerden van een uur daarvoor, van kort voor half vijf. Het telefoontje van ABM naar ASML was weer van even eerder. Dat betekent dat er al met al minstens een uur, waarschijnlijk langer, sprake is geweest van ongelijkheid van informatie.

Het koersverloop van ASML op 10 november 2022

Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Een datumfout, een iets te voorbarige upload? ASML wil niet meer kwijt dan dat het gaat 'onderzoeken' wat er is gebeurd. Interessant wordt het als zich beleggers gaan melden die op basis van onvolledige informatie hebben gehandeld in de periode tussen de ontdekking van de SEC-melding en het ASML-persbericht.

Denk aan mensen die de flinke stijging na de Amerikaanse inflatiecijfers wel een mooi verkoopmomentje voor ASML vonden, in zalige onwetendheid van een fraaie langetermijnoutlook die op dat moment al gewoon ergens online stond.

Niet alleen ASML zelf zal onderzoeken wat er precies mis ging, ook de AFM zal zich hier ongetwijfeld nog in gaan verdiepen.