Update: ASML verhoogt omzetverwachting stevig

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de groeidoelen voor 2025 en 2030 naar boven bijgesteld en kondigde tegelijk een aandeleninkoopprogramma aan van 12 miljard euro. Dit bleek donderdag uit een persbericht van ASML ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. Eerder rekende ASML voor 2025 op een omzet van 24 tot 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. "Hoewel de huidige macro-omstandigheden op korte termijn onzekerheden veroorzaken, verwachten we dat op lange termijn de vraag en de capaciteit een gezonde groei zullen laten zien", aldus ASML. Zo wil ASML de jaarcapaciteit voor EUV vergroten naar 90 machines en voor DUV naar 600 systemen. Dat moet in 2025 en 2026 gebeurd zijn. Voor High-NA EUV wil ASML in 2027 of 2028 voor 20 systemen aan capaciteit hebben. Het inkoopprogramma van eigen aandelen start direct en eindigt uiterlijk op 31 december 2025. Van de ingekochte aandelen worden er 2 miljoen gebruikt voor personeelsbeloningen en de rest zal worden ingetrokken. Daarnaast zegt ASML het dividend ook te willen laten stijgen. ASML houdt morgen een beleggersdag in Veldhoven. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

