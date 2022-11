Frisse en vrolijke koersen op Damrak, maar er is nog niks beslist

Typisch beurs? Terwijl vandaag onze Nevi inkoopmanagersindex op tegenzittend economisch momentum duidt, zijn de stieren even baas op het Damrak en doen uitgerekend cyclische aandelen het vrij goed. Een paar dingen vallen op.

Prosus gaat hard op de China- en Hongkongrally en Tencent (+10.6%)

Just Eat Takeway staat iets van 50% hoger in dertien dagen

Signify, IMCD, ArcelorMittal en AkzoNobel, de cyclische waarden liggen zoals gezegd goed

Groei en tech valt weer tegen? Zie de chippers en Adyen, waarom blijven die achter?

DSM valt misschien nog mee gelet op het intrekken van de outlook? Het fonds kent natuurlijk dit jaar al het klappen van de zweep rond -40%

Vopak veert alweer op, net als meer afgestrafte en slecht liggende fondsen in AMX en AScX

ForFarmers - die dikke plus gisteren zowat vanaf de bodem was een vergissing? Het fonds wordt afgestraft op cijfers, drama



Deurtje verderop bevestigen de rentes de aandelenopgang:



De AEX (oranje) en onze tienjaars rente (paars) dansen nog immer strak in het gelid. De neergaande trend of bear market voor aandelen is nog geldig, ondanks de opluchting de laatste weken. Dead cat bounce, sucker of bear market rally, of bodem gezet en alweer een bull market is nog een open vraag.