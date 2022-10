Risicopremie op aandelen droogt op

Terwijl de aandelenbeurzen steeds duidelijker lijken te stabiliseren, signaleert de dalende paniekbarometer, de VIX index, dat de risicopremie opdroogt.

Ik blijf gematigd positief over de Nederlandse beurs en denk dat we bezig zijn de bodem in beton te gieten. Ik zie meerdere positieve signalen, tegenover slechts één negatief signaal.

Positief

Het is positief dat de rust terugkeert op de Nederlandse beurs, terwijl de volgende technische signalen zichtbaar zijn:

Steunzone AEX 627-632 is meerdere malen getest en intact gebleven

De Nederlandse beurs is oversold geraakt, dus uitverkocht

Positieve divergentie, waarbij de laatste lagere AEX-bodems worden begeleid door hogere bodems op de OBOS indicator (overbought/oversold indicator),

De paniekbarometer, de VIX-index, draait weer neerwaarts

Negatief

Aan de andere kant is er slechts één negatief signaal zichtbaar: Het patroon met lagere toppen is nog intact.



Beleggers lijken er op basis van de bovenstaande mix van signalen rekening mee te houden dat de rust en stabiliteit op de financiële markten terugkeert.



Vandaag bespreek ik de AEX, de OBOS indicator (overbought/oversold indicator) van de Nederlandse beurs en de Europese paniekbarometer, de VIX.

AEX korte termijn: signalen van hoop

Technisch is het patroon met lagere toppen op de AEX nog intact. Maar er zijn in het koersverloop van de AEX veel meer signalen te bespeuren waaruit we hoop kunnen putten.



Ten eerste heeft de AEX de steunzone 627-632 meerdere malen met succes getest.

Daarbij is bovendien een hogere pullbackbodem gevormd, rond de precoronatop van 632 punten.

Verder is er sprake van zowel positieve divergentie en een oversoldconditie. Beide signalen bespreek ik hieronder.

AEX is oversold

Technisch zien we duidelijke signalen dat de markt naar onderen te ver is doorgeschoten. De Nederlandse beurs is in de recente daling uitverkocht. Wie had willen verkopen heeft dat in de afgelopen weken waarschijnlijk ook daadwerkelijk gedaan.

In een dergelijke conditie is de verkoopdruk boven de markt opgedroogd. Deze oversold-conditie zien we thans goed terug op de de OBOS indicator (overbought/oversold indicator), in de vorm van positieve divergentie.

De eenmalige lagere spike rond 611,74 punten (a) van donderdag 13 oktober, is begeleid door een hogere bodem op de OBOS indicator (b).

Waarschijnlijk markeert bodem 'a' rond 611,74 punten het moment van de volledige overgave van de markt.

Conclusie: AEX is bezig bodem aan te stampen

Zolang het patroon met lagere toppen intact is. moeten we voorzichtig blijven. Maar de combinatie van een sterke steun rond 632 punten en de hogere bodems op de OBOS-indicator geven aan dat de Nederlandse beurs bezig is de bodem aan te stampen.

Daar komt ook nog bij dat de paniekbarometer weer neerwaarts neigt (zie analyse VIX index hieronder).

VIX Europa korte termijn: toenemende rust

De VIX Europa heeft na een top rond 34 punten, in de afgelopen weken een lagere top gevormd rond 33 punten.



De Europese VIX index draait thans omlaag, waarbij zelfs de bodem van begin oktober wordt gebroken.

Er is sprake van toenemende rust onder Europese beleggers. De VIX Europa is recent teruggezakt vanaf het hoogste punt van de afgelopen 4 maanden. Dit geeft aan dat de risicopremie uit aandelenmarkten verder opdroogt.



Wat is de VIX-index?

De VIX-index, ook wel paniekbarometer genoemd, geldt als een graadmeter van volatiliteit. Koersdalingen in de aandelenmarkten vallen doorgaans samen met veel angst bij beleggers, wat logischerwijs tot een grotere beweeglijkheid van de koersen leidt.

Dat zagen we recent terug in een stijgende VIX-index. Zo noteerde de VIX enkele weken geleden het hoogste punt sinds mei.



Echter de volatiliteit neemt af nu de VIX een dubbele top vormt rond 33-34 punten en zelfs weer onder een bodem lijkt te zakken.