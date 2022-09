Slotcall: flinterdun herstel AEX, traders vluchten massaal in cash

Het sentiment op de financiële markten is momenteel bar en boos. Dit net op het moment dat Volkswagen een hernieuwde poging waagt om Porsche naar de beurs te brengen. Dat was aanvankelijk afgelopen voorjaar het plan, maar de Russische invasie in de Oekraïne stak daar een stokje voor.

De vraag is nu of de Duitsers wel door zullen zetten, of opnieuw op het laatste moment de geplande IPO zullen afblazen. Belangstelling is er genoeg en 40% van de te plaatsen stukken zijn op voorhand al toegekend aan cornerstone investors.





Jefferies is bullish on Porsche’s initial public offering, bucking the trend of brokers voicing concern over the luxury car-maker’s valuation https://t.co/lJd5E7gj0S — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Ook in de zogeheten grijze handel lijkt optimisme de boventoon te voeren. Het aandeel noteert daar vandaag rond de €89 en dat is ruim boven de afgegeven bandbreedte van €76,50 - €82,50.

Wij achten de kans van slagen van deze IPO dan ook groot. Helaas kunnen Nederlandse beleggers niet intekenen, maar een alternatief is uiteraard 'gewoon' het aandeel Volkswagen in portefeuille te nemen.





De Slimste Belegger

De Slimste Belegger gaat eerdaags weer van start, te weten 3 oktober. Een mooi moment om te laten zien dat u de slimste, beste, handigste turbobelegger van Nederland bent. U heeft nog een kleine week om u aan te melden.

Aanmelden kunt u hier





IEX-medewerkers doen uiteraard ook mee en zullen hun beste beentje trachten voor te zetten: De IEX League vindt u hier.

Coen Grutters is nog even aan het oefenen (auw) maar verwacht het desondanks wel beter te doen dan ondergetekende. En natuurlijk zal het ook voor de meeste, door de wol geverfde vaste IEX-bezoekers kat in het bakkie zijn een wat conservatief ingestelde fundamenteel analist te laten zien hoe het echt moet.



Damrak

Wat-een-markt. Veel handelaren in de VS gooien de handdoek in de ring volgens Bloomberg en 'proberen slechts te overleven.' Zij zoeken hun heil momenteel veelal in cash, ondanks dat inflatie een flinke hap uit het kapitaal neemt. It's always darkest before dawn moeten we maar denken.

Op het Damrak, evenals elders in Europa, viel weinig plezier te beleven voor de bulls. Het was vooral de vastgoedsector die er sterk negatief uitsprong. Stijgende rentekosten, mogelijk dalende huurinkomsten (recessie) en plannen van het kabinet om de vastgoedfondsen de FBI-status te ontnemen, zorgde voor een stevige verkoopgolf, waarbij vooral Wereldhave en NSI hard daalden.

De rest van de op Euronext Amsterdam noterende aandelen lieten een flink verdeeld beeld zien. Chippers konden weer enigszins herstellen van de dalingen eerder deze maand, maar relatief populaire fondsen als ING Groep en Shell moesten wederom inleveren.

Een divisie lager kon de AMX de prestatie van de AEX niet bijbenen, met stevige verliezen voor onder andere ASR, Corbion en Fagron. De kleinere fondsen binnen de AScX hadden het zo mogelijk nog zwaarder: aandelen als Ebusco, ForFarmers en Van Lanschot moesten flink terug.

De AEX eindigde de eerste handelsdag van de week desondanks nog met een mager plusje van 0,2% bij een slotstand van ruim 640 punten. De overtuiging ontbreekt, laten we het daar maar bij houden vandaag.

Dan nog even dit

Alle ogen van beleggers zijn momenteel vooral gericht op de centrale banken. Jarenlang uiterst accomoderend beleid is inmiddels verruild voor een meer restrictief monetair pad. DNB president Klaas Knot hield vandaag een speech bij het Rijksmuseum en dat is voor beleggers zeker de moeite waard om even te lezen:

CB speech: Klaas Knot (NL): Spreading our wings. How monetary and fiscal policy can fight inflation - https://t.co/5Ad844m8Va — Bank for International Settlements (@BIS_org) September 26, 2022



Mithra

Het Belgische Mithra gold tot circa een jaar geleden als een pareltje onder biotechaandelen. Dat is in relatief korte tijd omgeslagen in bedrukte gezichten, tegenvallende verkopen en een uitgeholde kaspositie. Het aandeel heeft dit jaar circa tweederde van zijn waarde verloren en de Beleggersdesk neemt de investment case nog eens onder de loep:





Credit Suisse

Beleggers lijken massaal de handdoek in de ring te gooien bij het door schandalen en miljardenverliezen achtervolgde Credit Suisse. De koers noteert op een all time low en de recent aangetreden nieuwe topman heeft nog een maand om met een plan van aanpak te komen. Interessant, of te riskant: u leest er meer over bij een update van de IEX Beleggersdesk:





Het is vijf voor twaalf voor Credit Suisse #CreditSuisseGroup https://t.co/mEoT1IiaTK — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 26, 2022

Winstwaarschuwingen

Het derde kwartaal zit er deze week alweer op. En dat betekent dat over enkele weken het Q3-cijferseizoen alweer van start gaat. Beleggers doen er verstandig aan rekening te houden met enkele - stevige - winstwaarschuwingen.

De IEX Beleggersdesk heeft alvast een vijftal bedrijven geselecteerd die naar onze inschatting wel eens met een winstwaarschuwing zullen komen:





Deze 5 bedrijven komen mogelijk met een winstwaarschuwing IEX Premium https://t.co/RBLD7XKSW9 via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) September 26, 2022





Even oppassen met private equity aanbiedingen

Onlangs werd de private equity sector gekarakteriseerd als een piramidespel. Een nogal stevige uitspraak, gedaan door de cio van Denemarkens grootste pensioenfonds. Die kritiek komt op een moment dat de gouden tijden voor de private equity sector voorlopig even voorbij zijn.

De stijgende rente zet ook het business model van private equity flink onder druk en het trucje om aangekochte bedrijven te saneren en na enkele jaren met een stevige winst op hogere multiples weer van de hand te doen, wordt lastig.

Nu is de private equity sector vooral toegankelijk voor echt vermogende particuliere beleggers, maar ok die zijn even kopschuw geraakt door het barre beursklimaat, de stijgende rentes en een snel verslechterende economie.

En dat betekent dat kapitaal om deals te maken van elders moet komen. Hoog tijd voor private equity nieuwe bronnen aan te boren, en wel bij particuliere beleggers die geen tonnen of miljoenen kunnen investeren, maar misschien wel €10.000. Die zijn nu ineens wél welkom.





Hoewel iedere investering op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld, is het niet onverstandig om fraai ogende aanbiedingen uit die hoek met laten we zeggen een gezonde dosis scepsis te beoordelen, de outperformance van private equity ten opzichte van de bredere markt van de afgelopen vijftien jaar ten spijt.

Goed nieuws op het inflatiefront

Hoewel de trend op de financiële markten duidelijk zuidwaarts is – een trend die recent zelfs nog versnelt – valt er wel degelijk ook goed nieuws te melden. Een teken des tijds: in bullish tijden wordt slecht nieuws doodleuk genegeerd, in bearish periodes raakt het goede nieuws nogal eens ondergesneeuwd.

Commodities worden namelijk in rap tempo goedkoper. En dat is uiteraard gunstig voor het drukken van de inflatie. Kanttekeningen vallen er bij de dalende prijzen overigens wel te maken.

Dit hangt deels samen met een (te) sterke Amerikaanse dollar, de munteenheid waar veel commodities standaard in worden afgerekend. Laten we dat een weeffout uit het verleden beschouwen met nogal wat nadelen voor de rest van de wereld.



Bron: Bloomberg





Verder geldt dat een deel van de daling van de commodities prijzen wordt getriggerd door risicoavers gedrag. Oftewel, een deel van de prijsstijging van de afgelopen jaren werd veroorzaakt door speculatief beleggersgedrag.

Uiteraard hangt een en ander samen met een aan de horizon verschijnende recessie. Feitelijk bevinden de meeste economieën zich al middenin in een recessie, maar het telt pas als de cijfers, achteraf, dit bevestigen.

Opvallend is wel dat de forse prijsdalingen van commodities plaatsvinden terwijl de voorraden onverminderd krap zijn. Hoewel een recessie zeker een drukkend effect heeft op de vraag naar goederen, zit de wereld niet al te ruim in zijn jasje met veel commodities.

VK onder vuur genomen

Hedge funds nemen op dit moment het VK onder vuur, meer in het bijzonder zowel het Britse pond als Britse aandelen. De aangekondigde belastingverlagingen van de Britse overheid voeden de vrees dat de inflatie verder uit de hand zal lopen.

De Britten worstelen net als de rest van Europa met de gevolgen van de energiecrisis. Een plan van de overheid om het bedrijfsleven en consumenten gedeeltelijk te compenseren kost naar verwachting circa GBP 100 miljard de komende twee jaar.

De Britse economie bevindt zich volgens de Britse centrale bank (BoE) al in een recessie. Reden de geplande belastingverhogingen te verruilen voor het significant verlagen van de belastingen, zowel voor het bedrijfsleven als werknemers. Een stap die al zeker een halve eeuw niet meer is voorgekomen.







Gevolg is wel dat het Britse pond verder verzwakt en zelfs rond een all time low noteert en dus zijn alle ogen gericht op de BoE. Die zal nu agressieve rentestappen moeten nemen om de schade aan de munt ten minste te beperken.

De volgende meeting van de BoE staat gepland voor november, maar gezien de crash van het Britse pond is een eerdere noodbijeenkomst verre van uitgesloten. Handelaren speculeren er inmiddels op dat de centrale bank met een ongekende rentestap van 1,5% - 2,0% op de proppen zal komen. Of de BoE ook zo onverstandig is - een dergelijke rentesprong duidt op enige paniek - is vers twee.

De jongste verhoging van het belangrijkste rentetarief bedroeg ‘slechts’ 0,5% tot 2,25%. Een en ander zou uiteraard een negatieve impact op Britse aandelen tot gevolg hebben. Wij rekenen alvast op actie van de BoE ruim vóór de novembermeeting gezien het huidige bloedbad op zowel de Britse obligatie-, als de valutamarkt.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen lieten na twee uur handel een verdeeld beeld zien. Traditionele aandelen, veelal opgenomen in de Dow Jones (- 0,6%) en S&P 500 (- 0,5%), moesten verder terug, maar technologiebeurs Nasdaq noteerde wel een plus, zij het uiterst bescheiden met 0,15%.

Het eerder deze maand winstwaarschuwende FedEx moest nog verder terug, terwijl fondsen als Apple, Amazon en Tesla een winstje mochten bijschrijven.

Rentes

Heftige - Italië - tot bijkans hallucinante uitslagen - VK - op sommige Europese obligatiemarkten. Eerstgenoemde zal samenhangen met de verkiezingsuitslag, laatstgenoemde: zie verder hierboven.

En hoewel een normalisering van de kapitaalmarktrentes - 3 à 4,5% voor tienjaarsstaatsobligaties zijn echt niet exorbitant - verrast de snelheid waarmee een en ander plaats vindt wel.

Brede markt

De brede markt oogt wat rommelig, met bescheiden winsten voor onder andere de AEX, maar veel andere Europese beurzen delen niet mee in het - magere - herstel.

Verder leeft de VIX uiteraard op, goud doet wederom vrijwel niets en de olieprijs is de afgelopen tijd flink weggezakt. Alleen bitcoin houdt merkwaardigerwijs aardig stand rond de $19k, ondanks de scherp stijgende rentes.



Bron: IEX.nl

Het Damrak

Besi (+ 3,0%) liet zich vandaag van zijn beste kant zien, zowel binnen de AEX als binnen de drie chippers.

(+ 3,0%) liet zich vandaag van zijn beste kant zien, zowel binnen de AEX als binnen de drie chippers. ING Groep (- 1,0%) zou moeten profiteren van oplopende rentes, maar recessievrees geeft dan weer een koersdrukkend effect. Tevens lopen de 'spreads' op de rentemarkt weer wat terug.

(- 1,0%) zou moeten profiteren van oplopende rentes, maar recessievrees geeft dan weer een koersdrukkend effect. Tevens lopen de 'spreads' op de rentemarkt weer wat terug. Prosus (+ 3,8%) verrast positief vandaag, een directe aanleiding kon zo snel niet gevonden worden helaas.

(+ 3,8%) verrast positief vandaag, een directe aanleiding kon zo snel niet gevonden worden helaas. Shell (- 1,1%) ging eind vorige week hard onderuit en weet vandaag nog geen fractie van het verlies in te lopen.

(- 1,1%) ging eind vorige week hard onderuit en weet vandaag nog geen fractie van het verlies in te lopen. Unilever (+ 0,5%) ziet zijn topman eind volgend jaar opstappen, maar een directe relatie met de bescheiden koerswinst zouden wij niet willen leggen.

(+ 0,5%) ziet zijn topman eind volgend jaar opstappen, maar een directe relatie met de bescheiden koerswinst zouden wij niet willen leggen. Corbion (- 3,0%) ligt al geruime tijd (extra) zwak: de Beleggersdesk sluit een emissie na de zwakke H1-cijfers niet uit.

(- 3,0%) ligt al geruime tijd (extra) zwak: de Beleggersdesk sluit een emissie na de zwakke H1-cijfers niet uit. Fagron (- 7,4%) verliest fors vandaag: mogelijk dat afbouwend grootaandeelhouder Kabouter Management haast heeft.

(- 7,4%) verliest fors vandaag: mogelijk dat afbouwend grootaandeelhouder Kabouter Management haast heeft. Ebusco (%) lijkt vooral slachtoffer van de risk off modus die momenteel heerst op de financiële markten.

(%) lijkt vooral slachtoffer van de risk off modus die momenteel heerst op de financiële markten. NSI (- 7,5%) behoort tot de vastgoedspelers die het meeste last zal hebben van het verdwijnen van de FBI-status.

(- 7,5%) behoort tot de vastgoedspelers die het meeste last zal hebben van het verdwijnen van de FBI-status. Op de lokale markt lijkt Onward Medical (- 7,3%) het opwaarts momentum na wat positief bedrijfsnieuws alweer kwijt.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Euronext: naar €94 van €97 en kopen - UBS

Vastned: naar €20 van €22 en naar houden van verkopen - Degroof Petercam

Agenda 13 september

10:00 Geldhoeveelheid - Augustus (eur)

14:30 Orders duurzame goederen - Augustus (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Juli (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - September (VS)