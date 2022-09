Komt er een catastrofale explosie van de olieprijs?

quote: Fat behind the curve.. schreef op 13 september 2022 08:24: [...]



Holodmor viel Reuze mee..



De Holodomor viel helemaal niet mee, onder Stalin werden de boeren en vele anderen uitgehongerd om dat de Russen het graan stalen of in de fik staken zodat de Oekraïners niet meer te eten hadden en er stierven toen zo'n 3,5 miljoen Oekraïners door honder en ziektes.Dai is in Oekraine nog niet vergeten en juist ook daarom zijn ze zo gemotiveerd om de Russen het land uit te vechten en de westerse hulp daarbij kunnen ze daarbij goed gebruiken.Poetin heeft ons de oorlog verklaard door eenzijdig de gaskraan te sluiten, uiteindelijk schiet hij in zijn eigen voet, door de sancties heeft een geen betalingsoverschot maar dat begint te krimpen naar een betalingstekort , soldaten worden nog nauwelijks uitbetaald en ook in Rusland gaan stemmen op om Poetin af te zetten.Een algehele mobilisatie wordt waarschijnlijk niet gepikt en het gemor zal alleen maar toenemen en vergeet vooral niet dat Poetin de oorlog is begonnen en dat hij daar voor zal hij gaan bloeden.