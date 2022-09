Technisch beeld AEX blijft fragiel, ondanks mooie winst van vrijdag

Ondanks de mooie winst van vrijdag, is het technische plaatje van de AEX-index zwak. Zowel bij het volumeverloop als bij de verhouding tussen het aantal stijgers en dalers ontbreekt de overtuiging voor een degelijk herstel.

De Nederlandse beurs wist de zwakke afgelopen handelsweek nog enigszins positief af te sluiten met een mooie winst op vrijdag. Hiermee werd echter slechts een klein deel van het eerder in de week verloren terrein teruggewonnen.

Na het sluiten van de Europese beurzen deden de Amerikaanse indices nog een flinke stap terug. Vanochtend zal de AEX-index daarom weer onder druk komen te staan. De Amerikaanse beurzen blijven overigens gesloten vandaag in verband met de viering van Labor Day.

Overtuiging ontbreekt

Het technisch plaatje van de AEX index overtuigt de laatste weken niet meer. Eerder deze zomer was nog een sterke opleving te zien, maar inmiddels heeft de Nederlandse beurs een groot deel van het herstel weer moeten prijsgeven.

Een blik onder de motorkap van de AEX index signaleert ook nog geen teken van verbetering. Zowel bij het volumeverloop als bij de verhouding tussen het aantal stijgers en dalers ontbreekt de overtuiging voor een degelijk herstel.

Zwakke geldstromen

De mooie stijgende tendens in de onderliggende geldstromen van de aandelenbeurs van eerder deze zomer is recent abrupt afgebroken. Dit geeft aan dat er op korte termijn flink wat kapitaal uit de aandelenmarkt is onttrokken.

De kapitaalstromen meten we met de moneyflow-indicator (zie uitleg en implicaties onder de grafiek).

De moneyflow-indicator zakt thans terug richting de bodems van eerder dit jaar. Dat geeft aan dat de uitstroom van kapitaal toeneemt, terwijl de nieuwe instroom van kapitaal nagenoeg is opgedroogd.

Mocht deze indicator verder neerwaarts draaien, dan zal dat een nieuwe verzwakking van de aandelenbeurs kunnen aankondigen.

Uitleg moneyflow

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De moneyflow wordt als volgt beoordeeld:

Indien de moneyflow omhoog krult, geeft de gematigde instroom van vers kapitaal weer.

Een stijgende moneyflow is zeer positief. Dit geeft aan dat er nieuw geld in de markt komt. Een sterke moneyflow signaleert dus de instroom van vers kapitaal

Indien de moneyflow neerwaarts krult geeft dit aan dat er langzaam geld uit de markt weglekt.

Indien de moneyflow omlaag beweegt is dat negatief. Dit geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken.

Een vlakke moneyflow suggereert dat de inkomende en uitgaande geldstromen in evenwicht zijn.

Advance/Decline-ratio onder druk

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs lijkt weer omlaag te draaien. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers weer toeneemt, ten koste van het aantal stijgers.

Deze zogenaamde 'Breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs verzwakt.

Uitleg AD-ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator duidt erop dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.