Waarom staan ASML, ASMI en Besi hoger met zúlk nieuws uit Korea?!

Uiteraard is dit een van die leuke kanten aan de markten, waar we misschien nooit echt aan wennen, omdat het gewoon tegen de menselijke natuur in gaat:

Slecht nieuws, koersen hoger

Onze chippers gaan lekker en die in Azië gingen vannacht al lekker (u las het voorbeurs in onze dagelijkse morning call) op inderdaad, een zekere -22,7% YoY. Hier een paar suggesties en er zijn vast nog 1001 factoren die in meer of meerdere mate een rol spelen.

Chippers staan één of meer procent hoger, hoe kan dat met zulk nieuws (Korea verscheepte in juli 22,7% minder chips YoY)?

'Oud' nieuws (juli), ingeprijsd, wen er maar (weer) aan, want chips zijn hypercyclisch etc

Uit dat Bloomberg-artikel voor de niet-inloggers:

South Korean chipmakers recorded their first fall in factory shipments in almost three years in July, highlighting weakening demand for semiconductors that serve as a barometer for the global economy.

Semiconductor shipments tumbled 22.7% from a year earlier, after having risen 5.1% in June, according to a statement from the national statistics office on Wednesday. Nationwide inventories remained elevated in July, up 80% from a year earlier and unchanged from the month prior.

Als u wilt, kunt u het verhaal zelfs 100% recht praten. Dit is de Philadelphia Semiconductor Index (SOX), waar alle Amerikaanse namen, TSMC, ASML en ook NXP in zitten. Het Koreaanse Samsung (geen pure play) en Hynix dan weer niet. Zaten er ooit wel in. De SOX sloot gisteren op slotbasis nagenoeg een derde onder de all time high.

Dat is 5% te veel ten opzichte van die -27,2%, redeneert u misschien al en dús worden chippers nu op de dip gekocht. Dip? Ja, de SOX staat alweer 12% onder het laatste topje van wat wellicht een ouwerwetse bear market of sucker rally, of dead cat bounce was. Wat een jargon! Ook dat is een van de leuke dingen aan de markten.



Vooruit, omdat we mid-kwartaal zitten hier nog de analistenverwachtingen van onze drie chip-troeteldieren. Jammer NXP, had je maar niet naar de Nasdaq moeten gaan. De analisten worden misschien iets voorzichtiger over de winst bij ASML.



Bij ASMI zien ze geen vuiltje aan de lucht:



Besi is de meest cyclische van de drie en dat is te zien. De analisten pauzeren nu misschien met hun winstverlagingen. Het is nog afwachten hoe dit verder gaat. U ziet echter klip en klaar dat of het nu om Koreaanse export, de trends in de SOX of alle bewegingen van ASML, ASMI en Besi gaat: het gaat altijd harrrd in chipland.