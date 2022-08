Nederland heeft nog steeds de sterkste beurs

quote: PietKeizer schreef op 26 augustus 2022 08:41: dus als de AEX underperformed ontbreekt het Nederland aan concurrentiekracht, en AEX is overperforming dankzij de Nederlandse concurrentiekracht.



Misschien nog wat bijzaken die meespelen, maar onbelangrijk.

dus als de AEX underperformed ontbreekt het Nederland aan concurrentiekracht, en AEX is overperforming dankzij de Nederlandse concurrentiekracht.Misschien nog wat bijzaken die meespelen, maar onbelangrijk.

Misschien omdat de AEX een absurde weging heeft hoe de bedrijven meetellen.... Shell 18%.... Unilever 14%, ASML13%.... en dan velen rond de 1 en een paar rond de 5%... Nee de AEX is mooi te manipuleren... Misschien kunnen we hard omlaag aangezien de UK de Shells etc extra wil belasten zodat de extreme winsten terug vloeien naar afnemers/consumenten en dat de prijzen beetje dalen...Vandaag tot Powell schommelen rond de +0.2 -0.2 en daarna zien we wel richting.Ik ga eerst even half uurtje aanschouwen wat we doen daarna neem ik wel een postitie in.. Gevoels matig een Call want ja de markt wil gewoon heeeeeel graag omhoog ongeacht wat er in de wereld gebeurd..