Vlam in de pan bij de gasprijzen

De energieprijzen gaan technisch nog steeds alle kanten op. Vooral bij de gasprijzen slaat de vlam in de pan.

Deze week is de Nederlandse gasprijs zo'n 20% opgelopen en stond deze zelfs even op €290 euro per megawattuur. De psychologische grens van €300 Mwh nadert met rasse schreden. De prijs van de Dutch gas future is nu meer dan 3 ,5 keer zo hoog als begin juni. Consumenten klagen steen en been over hun achteruitrollende koopkracht.

Onderhoud aan de gaspijplijn

De prijsstijging van gas wordt deze keer veroorzaakt door aangekondigd onderhoud aan de belangrijkste gaspijplijn van Rusland naar Europa.

Nog maar een week geleden waren het de extreem lage waterstanden in de rivieren door de aanhoudende droogte in Europa. Daardoor werd het steeds lastiger om voldoende diesel en steenkool over water te vervoeren, waardoor handelaren naar gas moesten uitwijken.

Nieuwe records

Ook de prijs van aardgas breekt records. De koers van Natural Gas brak deze week door de weerstand rond $9,43 (de top van 10 juni) en zet technisch de opmars voort. Sinds de bodem rond $5,46 op 6 juli is deze gasprijs met ruim 80% opgelopen. Dat belooft nog wat de komende winter.

Het kabinet Rutte zegt dat het er alles aan probeert te doen om de consument te compenseren voor de koopkrachtval. Voor 2023 zou er een miljardenpakket klaar worden gemaakt om de burger bij te staan.

Prinsjesdag

Met Prinsjesdag in het vooruitzicht probeert het kabinet de effecten van de prijsstijgingen te dempen.

Een beetje hulp krijgen Rutte c.s. uit onverdachte hoek, want de prijs van ruwe olie zakte onlangs naar het laagste punt van dit jaar.

Ik wees er al eerder op, het technische beeld van de energieprijzen is niet eenduidig. Terwijl de gasprijs door het dak gaat, spoelt de olieprijs door het putje. Ik verwacht voor Brent pas echte steun rond de toppen van de afgelopen jaren op $87. Op dat niveau ligt een pullback-vangnet.

Ik beoordeel deze keer Brent-olie, de koersontwikkelingen van aardgas (natural gas) en van de Dutch gas future.

Brent Olie

De olieprijs heeft recent de bodems van de afgelopen maanden gebroken, wat op een verzwakking duidde. In de afgelopen maand is de prijs van een vat Brent-olie met 10% gedaald, en sinds medio juni zelfs met ruim 20%. Overigens is de olieprijs deze week ruim 8,5% opgelopen. Never a dull moment with oil.

De recent gevormde lagere toppen signaleren ook toenemende verkoopdruk. We zien pas steun rond $87 (de top van 1 oktober 2018). Op dat niveau ligt een pullback-vangnet.

Weerstand ligt voor de korte termijn op $100,18 (de top van 12 augustus).

Aardgas (natural aas)

De prijs van natural gas ontwikkelt zich sinds medio 2020 binnen een stijgende trend. Die uptrend wordt gevalideerd, nu de eerste weerstand rond $9,43 (de top van 10 juni) breekt. Na een uitbraak boven die $9,43 wordt $13,35 het volgende opwaartse koersdoel.

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, mogen we opwaarts kijken. De steun bevindt zich rond $5,46 (bodem van 8 juli).

Dutch gas future

De grafiek van de Dutch gas future (bijgewerkt tot 23 augustus rond 16.00 uur) geeft de recente stijging goed weer. De recente consolidaties hebben bij a en b hogere bodems achtergelaten.

Verder is de top van begin 2022 rond €220 (A) gebroken, wat een koopsignaal opleverde. Daarmee is de weg naar boven vrijgemaakt.

Op basis van de pendulum swing is een koersdoel te berekenen in de range 450-480 per megawattuur.