Chaotische ontwikkelingen op de energiemarkten

Terwijl de olieprijs fors is gedaald en weer ruim onder 100 dollar noteert, ging op de gasmarkt de vlam in de pan. De Dutch gas future is in korte tijd bijna 20% opgelopen.

Analisten weten niet zeker waar die opmars in de gasprijs vandaan komt. Men denkt dat de aanhoudende droogte in Europe ermee te maken heeft. Door de extreem lage waterstanden in de rivieren wordt het steeds lastiger om voldoende diesel en steenkool te vervoeren.

Omdat gas dan een interessant alternatief is, zorgt dit voor extra vraag. De gasprijs brak een paar dagen geleden door de grens van €200 per megawattuur, waarna een nieuw all-time high werd bereikt. Begin van het jaar was een megawattuur nog €70, terwijl er anderhalf jaar geleden €30 werd betaald.

De forse daling in de olieprijs zou mede zijn veroorzaakt door de stagnerende Chinese economie. Verder heeft OPEC de ramingen voor de vraag naar olie in 2022 neerwaarts bijgesteld. Hoe dan ook, het beeld op de energiemarkten is chaotisch.

Ook technisch zien de energieprijzen alle hoeken van de markt. Terwijl de Dutch gas future naar het hoogste punt ooit oploopt, is de koers van Brentolie naar het laagste punt van dit jaar gezakt. Ik verwacht voor Brent pas echte steun rond de toppen van de voorgaande vier jaar op $87. Op dat niveau ligt een pullback-vangnet.

Ik bekijk deze keer Brentolie en de Dutch gas future.

Brent

De olieprijs is onder de recente bodems rond $97 en $100 gezakt. Eerder al heeft Brent de stijgende trend verlaten, wat een eerste verzwakking signaleerde.

De recent gevormde lagere toppen signaleren ook toenemende verkoopdruk. Verdere koersdaling mag worden verwacht richting steun $87,00 (top van 1 oktober 2018). Op dat niveau ligt een pullback-vangnet. Weerstand ligt op $125,18 (top van 17 juni).

Dutch gas future

Op onderstaande grafiek van de Dutch gas future is de opmars goed te zien. De recente consolidaties hebben bovendien een serie hogere bodems achtergelaten.

Nu de top van begin 2022 rond €220 (A) is gepasseerd, is de weg naar boven vrijgemaakt. In de afgelopen weken traden ook kortetermijn-koopsignalen op bij de uitbraken bij topjes b en c.