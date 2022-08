Slotcall: AEX sluit in mineur, elders is het feestje wel over

Lijkt erop dat iedereen denkt dat het allemaal wel meevalt, nou ja de vreugde zal snel omslaan in honden gejank omdat ze dus fout waren. Tot nu toe vele bedrijven proberen te voorkomen dat er ontslagen vallen maar dat gaan ze dus niet volhouden met een consument die steeds minder te besteden heeft met oplopende prijzen op alle gebied. de oplopende rentes gaan mensen met hypotheek of krediet ook niet helpen. De inflatie staat gewoon hoog en zeer hoog zelfs. Met 0.75% schieten ze niks op in september en is een druppel op de gloeiende plaat. Zoals altijd weer de bescherming van de kapitalist. Om inflatie van 9% terug te brengen naar 2% zullen ze in totaal minimale renteverhogingen moeten toepassen met op zijn minst 5% dus maak je borst maar nat met je hypotheekje. Zoals men een voorstelling kan maken zal dit een crash in huizenmarkt veroorzaken erger dan beginjaren 2000 maar dan niet alleen in spanje maar bijna wereldwijd. Zei je BOOOOOM??? Nou de explosie zal ongenadig zijn. Het klimaat helpt ons ook niet want in verschillende werelddelen is het nog nooit zo heet geweest in de zomer wat dus een ongenadige impact zal hebben op de landbouw en zijn opbrengsten. (Wat dus voedselprijzen zal opdrijven) Zijn we klaar voor deze impact???

nou niet echt want het salaris van de arbeider is hier zeker niet op voorbereid. Dat moge duidelijk wezen. En als u nu echt denkt dat de stiertjes de markt gaan winnen sla je de plank dus weer mis. 5 beertjes tegen 3 stieren loopt eenvoudig slecht af. Dus??? Cash zitten en zeer rustig afwachten want de echte tijd om te kopen is nog ver weg. succes iedereen en de berepootjes gewoon op onze aarde houden ok?