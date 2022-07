AEX campingrally 2022 krijgt steeds duidelijker vorm

Het technische plaatje van de AEX ontwikkelt zich nog steeds in goede richting. Nadat de steile dalende trend is gebroken worden nu ook andere barrières overwonnen. De campingrally 2022 komt steeds duidelijker tot ontwikkeling.



In het technische plaatje van de AEX neem ik onder andere de volgende positieve technische signalen waar:

De AEX breekt het patroon met lagere topen af

De index kruipt boven de 200-dagenlijn

De eerste hogere bodems rond 654,62 (van 14 juli) en 643,60 (5 juli) punten signaleren actieve kopers, die steeds hoger instappen of bijkopen

Tussenliggende minder belangrijke weerstandjes rond 676 (28 juni) en 675 (8 juli) punten zijn inmiddels gebroken

De eerste echte weerstand (619) wordt as we speak nipt gebroken

Ook relatief bezien (ten opzichte van andere beurzen) ontwikkelt de AEX zich sterk. Leidt Nederland de dans?

Al met al lijkt de AEX technisch voldoende sterk te worden om de campingrally 2022 verder vorm te geven.

Stemming slaat om

Het is overigens opvallend te zien hoe snel de stemming kan omslaan. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn we overspoeld met negatieve berichten en is onze beurs bijna 25% gedaald. Maar in de afgelopen weken lijkt er opeens geen vuiltje meer aan de lucht.

Toch staan centrale banken vol op de rem, neemt de energiecrisis extreme vormen aan, loopt de arbeidsmarkt volledig vast en worden boerenprotesten steeds driester.

Every rally climbs a wall of worry

Desondanks klimt de Nederlandse beurs langzaam uit het dal. Wellicht is het dankzij deze broze omgevingsfactoren. Immers de oude beurswijsheid zegt 'Every rally climbs a wall of worry'.

Dat geldt ook nu weer, want het slechte nieuws zit al in de koersen. En de beurs kan alleen nog verrassen, want het positieve nieuws moet nog komen (volgens de markt).



Vandaag bespreek ik de AEX, op korte en lange termijn.

Kort: Nederlandse beurs klimt nipt boven de horde van 719

De AEX-index heeft de top van 19 mei rond 719 punten gebroken, zij het nog nipt. Het technische plaatje krijgt een positieve impuls nu deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien.



Nu er weer een top is gebroken, komt er ruimte voor een verdere koersstijging. In eerste instantie richting de weerstand van 743,05 punten (gevormd op 5 april), in tweede instantie richting 772,23 punten.



Op de TA-desk hebben we de steun opgetrokken naar de laatste bodem rond 654,62 punten (van 14 juli). We blijven positief zolang de steun van 654,62 punten weet stand te houden.







Lang: Nederlandse beurs overwint 200-dagenlijn

De AEX-index heeft in de recente daling een hogere bodem gevormd boven het niveau van de voorgaande toppen op 632,12 punten (van 17 februari 2020). Vervolgens is de dalende trend gebroken.



Door deze verbeteringen wordt het technische plaatje weer langzaam positief. Er ligt een weerstand rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari).



Op de heel korte termijn draait de 200-dagenlijn langzaam opwaarts, terwijl de index er recent bovenuit is geklommen. Dit geeft een verbetering in de technische conditie weer.



Ook de B.O.B.-lijn (blauwe doorlopende lijn) oogt redelijk. Dat wijst erop dat de Nederlandse beurs relatief bezien beter presteert dan andere Europese beurzen.