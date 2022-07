Zo werkt een 'planklegger': optietips van de IEX Beleggersdag

Hi Peter. Zinnig advies.de planklegger.Je kan nog de combi maken met put verkopen.

De heer brouwer vond ik meer een tweedehands autoverkoper. Gladde praatjes met een onzinnige optieconstructie. Zegt veel over hun optiekennis. Hij lijkt me meer commissiejager dan adviseur.

Ik zat me in de zaal te verbijten en hij kreeg nog het publiek achter zich. Zeg wat over het niveau in de zaal..

Groet Ad klink