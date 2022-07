Ontspannen op vakantie: 8 opties om de portefeuille te beschermen

De temperaturen lopen op, de terrassen zitten vol en er heersen af en toe zomerse sferen. En dan moet de echte vakantieperiode nog beginnen. Om met een gerust hart op vakantie te gaan, is het fijn om op tijd de portefeuille onder de loep nemen. Want ook al kunt u met de handige apps van SaxoInvestor en SaxoTraderGO altijd bij uw portefeuille, we snappen natuurlijk ook dat u soms liever geniet van de mooie natuurwandeling, het zwembad of het strand

Peter Siks is beleggerstrainer bij SaxoAcademy.

Daarom zet ik in dit artikel een aantal mogelijkheden onder elkaar om de portefeuille te bescherment terwijl u van uw vrije tijd geniet. Niet dat ik een glazen bol heb over wat de markt gedurende de zomermaanden gaat doen, maar het is altijd verstandig om te kijken hoe risico’s verminderd kunnen worden. Voor de meer ervaren belegger met kennis van opties benoem ik ook een aantal optiestrategieën. Mocht u deze interessant vinden, zorg er dan altijd voor dat u voldoende kennis heeft van de werking en risico’s. Beleggen kent immers risico's, en u kunt uw inleg verliezen.

Sluiten & stop-loss orders

1. Sluiten

Het eerste wat u kunt doen, en ook het meest rigoureuze, is het sluiten van alle posities. Alles uit de portefeuille wordt verkocht en geschreven optieposities worden teruggekocht. Kortom, u gaat cash. Het voordeel van deze aanpak is dat u helemaal ontspannen op vakantie kunt gaan. Nadeel zijn de kosten en het opgeven van opwaarts potentieel tijdens de zomerperiode.

2. Gedeeltelijk sluiten

Het kan ook goed zijn dat u een aantal aandelen in portefeuille heeft die u als ‘hoog risico’ classificeert – het groeigedeelte van uw BIG-portefeuille, ofwel de aanvallende middenvelders. Prima als u deze dagelijks kunt monitoren. Toch liever even niet? Dan is het het overwegen waard om deze posities tijdelijk en/of gedeeltelijk te sluiten. Uiteraard gelden hier ook dezelfde nadelen: de kosten en het opgeven van opwaarts potentieel.

3. Stoploss-orders gebruiken

U kunt ook met stoploss-orders werken. Mijn ervaring is dat beleggers deze manier van bescherming te ‘hard’ vinden. Ze zijn bang dat de stoploss geraakt wordt, het aandeel nog 5 cent verder zakt en dat daarna de raketmotoren gestart worden om op te stijgen naar ongekende hoogtes. Deze 'raketvrees’ is veel voorkomende reden dat beleggers het moeilijk vinden om hun verlies te nemen.

En natuurlijk kan dat gebeuren, zeker bij volatiele markten. Een manier om dit (deels) te voorkomen is om de positie niet in één keer, maar in bijvoorbeeld drie transacties te sluiten. Dit betekent dat u op drie verschillende niveaus een stoploss-order in het boek legt. U neemt dus gestaffeld verlies.

Een variant op de gewone stoploss is de trailing stoploss. Bij dit type order ‘volgt’ het stoplossniveau de koers. Als u bijvoorbeeld instelt dat u € 0,75 onder de laatst gedane hoogste koers wilt verkopen, weet u dat daar het stoplossniveau ligt. Als het aandeel stijgt, loopt het stoplossniveau automatisch mee. Als het aandeel gaat dalen, blijft het stoplossniveau staan op € 0,75 onder de hoogste koers. En ook dit kunt u gestaffeld doen. Dus ook met de trailing stoploss-order kunt u ‘in gedeeltes’ verlies nemen.

Bescherming inbouwen met opties

Als u een meer ervaren belegger bent en kennis heeft van opties, kunt u ook opties inzetten om uw portefeuille extra te beschermen tijdens de vakantie. Opties zijn risicovolle en complexe instrumenten die niet voor elke belegger geschikt zijn. U kunt in sommige gevallen meer dan uw inleg verliezen. Zorg dus dat u goed bekend bent met de werking en risico’s en doe de de kennis- en ervaringstoets.

4. Puts kopen

U kunt ook een kortlopende put kopen. De beweeglijkheid is echter vrij hoog op dit moment, dus de (licht) out of the money (OTM)-puts zijn relatief duur. Kies wel voor een looptijd tot na de geplande thuiskomst. Dus als u voor de derde vrijdag van augustus terug bent, kunt u prima met ‘augustus puts’ werken. Zo niet, kies dan voor de ‘september puts’.

Ik ben zelf een voorstander van puts met een korte looptijd, omdat deze het beste een scherpe daling opvangen. Langlopende puts zijn weliswaar teruggerekend per maand goedkoper, maar deze reageren trager op bewegingen. Daarbij gaan bij een zeer forse beweging beide putopties ‘richting’ intrinsieke waarde, terwijl u voor de langlopende meer premie betaald heeft.

5. Putspreads kopen

Bij het kopen van een putspread koopt u een put en schrijft u tegelijkertijd een put met een lagere uitoefenprijs. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de investering kleiner is. Nadeel is dat de bescherming wel ergens ophoudt te werken. Als u een 55 – 45 putspread zou kopen voor €0,75,- terwijl het aandeel €58 noteert, dan weet u dat uw bescherming start op €55 en u die heeft tot €45. Daarbij is ook vooraf bekend dat de maximale waarde van de spread €10 is en nooit meer zal worden.

6. Aandelen verkopen en direct puts schrijven

U kunt uiteraard uw hele positie verkopen en na de vakantie kijken waar het aandeel staat en dan weer instappen. U kunt ook nu, direct na het verkopen van de aandelen, puts schrijven. U gaat hiermee een aankoopverplichting aan. Als u dit doet met een uitoefenprijs lager dan de huidige koers waarop u de aandelen verkocht heeft, gaat u dus met het schrijven van de puts een aankoopverplichting aan op een lager niveau. Mocht het aandeel dalen en u wordt verplicht de aandelen af te nemen, dan heeft u in ieder geval een gedeelte van de daling overgeslagen.

Daarnaast levert deze variant ook geld op als de markt zijwaarts beweegt (of stijgt). De geschreven put zal namelijk minder waard of zelfs waardeloos aflopen. U verdient in deze situatie maximaal de (netto) ontvangen premie.

7. Aandelen omruilen voor calls

Wat u ook kunt doen: aandelen inruilen voor in-the-money (ITM)-calls. Doe dit alleen als er geen dividend valt in uw vakantieperiode, want dividend kan negatief zijn voor uw (deep) ITM-calls. Lees daarover hier meer. Wel een voordeel is dat uw maximale verlies bekend is. Een ander voordeel is dat een ITM-call minder hard daalt dan het aandeel.

8. Calls schrijven op aandelenbezit

Verlies in een neergaande markt kunt u ook beperken door het schrijven van calls op uw aandelenbezit. De ontvangen optiepremie vormt dan een buffer(tje) voor een eventuele koersdaling. Let wel, dit buffertje is beperkt. Stel dat de ontvangen optiepremie €0,75 is, dan zou dit uiteraard een daling van €3,50 in het aandeel niet opvangen.

Conclusie

Zoals u ziet zijn er voldoende mogelijkheden om een aandelenportefeuille (gedeeltelijk) te beschermen. Binnen de uitersten van alles verkopen en helemaal niets doen zijn er opties (en voor de echte trader met de juiste kennis ook turbo's en futures) om bescherming te verkrijgen. Ook kunnen conditionele orders zoals de (trailing) stoploss prima diensten bewijzen tijdens uw verblijf in het buitenland.

Natuurlijk moet daarbij wel worden gezegd: ook de bovengenoemde mogelijkheden geven geen garantie, beleggen kent immers altijd risico's en u kunt uw inleg ook verliezen.

Tot slot: wilt u het beheren van uw beleggingen liever helemaal loslaten? U kunt ook altijd een (deel van uw) portefeuille laten beleggen via onze slimme oplossing voor vermogensbeheer SaxoWealthCare. Onze experts nemen het dan van u over, met geautomatiseerd portefeuillemanagement, afgestemd op uw wensen en financiële doelen.

Alvast een fijne, onbezorgde vakantie!

Over opties

