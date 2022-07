Het is weer rood voorbeurs, het is weer Philips en het is weer inflatie

De start van H2 is niet erg veelbelovend. De AEX-indicatie is -0,5% na weer een lager Wall Street.

Europese futures openen tot 1,0% lager en de Amerikaanse staan ook rond dat percentage lager

In Azië is het bar en boos, alles lager: Taiwan zelfs -3,3%, Japan -1,7%, Korea -1,4% en China ligt nog het minst slecht met -0,5%. Hongkong is dicht vanwege viering 25 jaar terugkeer bij China

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot +2,0% op 28,7

De dollar stijgt 0,1% naar 1,047

De Duitse tienjaars rente opent twee basispunten lager op 1,34% en de Amerikaanse doet dat op 2,98%

Goud staat -0,4%, olie daalt 0,7% à 0,9%, maar crypto tikt wel 2% à 3% bij

We doen het vooral met macrodata vandaag en bij ons is er de eerste schatting van de inflatie over juni. Iets minder dus, iets.

De #inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (#HICP) was in juni 9,9 procent. In mei was dat 10,2 procent. Meer op: https://t.co/6tRLMwAkDY pic.twitter.com/ERnARJESxB — CBS (@statistiekcbs) July 1, 2022

Er is economische groeivertraging, maar hoeveel dan? Er zijn inkoopmanagersindices industrie vandaag over juni. China is al door met een meevaller en Duitsland, Frankrijk en VS vielen vorige week zo tegen met hun eerste schattingen. Wij zijn om 09:00 uur.



Het Amerikaanse Payroll Report (werkgelegenheidscijfers) is voor volgende week, maar er is wel Europese inflatie. Weer meer?



Het nieuws pakt de draad van H1 ook weer gewoon op, hier is Philips al met alweer slecht nieuws. ForFarmers sluit een joint venture en dat is het nieuws nu wel op het Damrak.



Opvallendste beweger nu is crypto, dat in de rebound gaat. Per saldo verandert er niet veel, Bitcoin blijft maar haasje-over doen met die $20.000.



Halverwege deze maand begint het Q1-cijferseizoen, ofwel we zitten nu in het winstwaarschuwingenseizoen. Duimen maar. Intussen verlagen de analisten nog steeds niet de omzet- en winstverwachtingen. Ze beginnen wel te zijwaartsen, ofwel op papier worden aandelen nog steeds goedkoper.



Geldt ook voor de S&P 500.



Succes dit halfjaar en misschien tot straks, want IEX houdt een Beleggersdag in Spant in Bussum. Wij hebben er zin in, u hopelijk ook, de AEX nog niet echt en geen nood, vandaag houden wij ook gewoon de site bij.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Er is nu maar één onderwerp op de networks, de Chinese president Xi Jinping is in Hongkong en speecht:

“Hong Kong is at a new stage of moving from chaos to governance, and then from governance to greater prosperity,” Chinese President Xi Jinping on Friday said at the swearing-in ceremony of Hong Kong’s new Chief Executive John Lee. @EmilyCNBC reports. https://t.co/2c98OdC70Y pic.twitter.com/zXs9OoTCBQ — CNBC International (@CNBCi) July 1, 2022

Ja, weer lager.

Wall Street ended lower on Thursday, crossing the finish line of a grim month and quarter, a dismal end to the S&P 500's worst first half of a year in more than half a century https://t.co/UAEcffGFkH pic.twitter.com/sHDb251vxb — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2022

Niet iedereen staat rood dit jaar:

A golden year for pessimists: Short sellers are now sitting on $300 billion of unrealized gains year-to-date https://t.co/lsLpI83BVT — Bloomberg Markets (@markets) June 30, 2022

Bij dezen:

These 10 stocks in the S&P 500 lost $4.2tn of investors' money during the first half of 2022. They aren't necessarily the worst performers in the index on a percentage basis, but the companies are so large that their market values have plunged the most. https://t.co/MCYnX5Zpnu pic.twitter.com/1Hya0f5r0k — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 30, 2022

Nog een keertje bij dezen:

The US bond market is on pace for its worst year in history with a loss of 10.4%.



Entering the year, the 2.9% decline for bonds in 1994 was the largest ever. pic.twitter.com/nJqCgolEmN — Charlie Bilello (@charliebilello) July 1, 2022

Wat nu weer?

Shell pauses the divestment of its Nigerian onshore oil assets pending the outcome of a case at the country’s Supreme Court https://t.co/SdzZDXXzqI — Bloomberg Markets (@markets) June 30, 2022

Wacht even, wat is dit?

HUGE: Putin signed a decree to transfer rights to the Sakhalin-2 LNG export project to a new Russian company ??????



The move may force foreign owners (like Shell and Japan's Mitsubishi/Mitsui) to abandon investment in the plant without compensation ??https://t.co/yxbf42OhbE — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) July 1, 2022

Goedkoper wordt tanken er niet van:

Apple wants you to start buying gas directly from your car's dashboard as early as this fall when it rolls out the newest version of its CarPlay software. More here https://t.co/U8ky5d2hcB pic.twitter.com/rnvJ6VskCx — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2022

Hé, afnemende animo?

Novartis is leaning toward a spinoff of its Sandoz unit, as a challenging environment for leveraged buyouts makes a potential sale to private equity more difficult https://t.co/7ojtAFfLxZ — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2022

Omdat batterijen belastend voor het milieu zijn, zegt de staat:

California approves lithium tax despite industry's warnings https://t.co/VkiwxxCHSU pic.twitter.com/3OjEXHWfg3 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2022

Bezorgers en feestjes, klinkt bekend:

German food delivery website Lieferando is holding a summer party this week for employees with food, drinks and an “exclusive pool.” But delivery drivers aren’t invited. https://t.co/yA6cM6aMmu — Bloomberg Markets (@markets) July 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.