Helaas, het is rood voorbeurs en er zijn weer ongeleide projectielen

Zucht, van onderen maar weer? De AEX-indicatie is -1,1%. Er is geen duidelijke aanleiding of trigger voor de daling. Gewoon, omdat het een bear market is. Zoiets.

De Europese futures openen allemaal rond -1,0%

De Amerikaanse staan rond -0,7%

In Azië ligt alles slecht met ruim -1,0%, maar China stijgt juist ongeveer 1,5%. Tencent staat -1,8% in Hongkong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -0,7% op 28,2

De dollar is een halve cent gestegen, maar moet nu 0,1% terug op 1,046

Goud -0,7% olie +0,6% à +1,0% en crypto daalt 1,5% of meer. Bitcoin staat nu net onder $20.000

Op de rentemarkt is het nog rustig, op zowaar onze tienjaars na:



Het waren een paar mooie dagen op het Damrak. Inmiddels is de vaart er alweer uit en het past allemaal keurig netjes in de neergaande trend. De intradagbodem is 632,02. Wat in november de top was kunt u schriftelijk in drievoud bij ons opvragen - aangetekend graag.



Het was een wat minder halfjaar op het Damrak, met nog één handelsdagje te gaan. Geldt voor meer indices trouwens. Het kan niet ieder jaar feest zijn, is mijn eigen domme en simpele conclusie. Het is ook niet het jaar van laat ik zeggen zinloze Amerikaanse tech. En de Britten winnen ook eens wat.



Over naar de orde van de dag met vooral veel macronieuws: Franse inflatie, Duitse werkloosheid en de inkoopmanagersindex uit de Windy City, de Chicago PMI. De Chinese inkoopmanagersindex industrie over juni is al door. Niks bijzonders, maar merk op dat hoge scores van lang geleden zijn.



Van 28,9% inflatie in mei naar 28,8% over juni, onze producentenprijsexplosie neemt ietsiepietsie af. In dit tempo zitten we over een jaar of 25 wel weer rond 2%. Hier moeten we het mee doen vooralsnog op het Damrak, er is nul bedrijfsnieuws.



Nog één ding, gisteren was de hoogste omzet ooit in Just Eat Takeaway. Ja, dit kan het uitkotsmoment, of capitulatie of bodem zijn. Aan de andere kant kan er ook van €15 nog 100% af en wat is de upside? De brede markt zit nu niet mee voor het sentiment, maar er mag vandaag toch echt wel wat herstel komen?

Garantie op niks en wie is er niet verbaasd over hoe kapot dit aandeel is. Mr. Market kan genereus en wreed zijn.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 Groei voor Britse economie bevestigd

08:08 AEX in rood van start in aanloop naar cruciaal inflatiecijfer VS

08:08 Sterke groei Ease2pay

08:07 Duitse detailhandelsverkopen gestegen

07:14 Europese beurzen openen lager

07:05 CBS: economisch beeld Nederland trekt licht aan

07:04 Japanse industrie produceert minder

07:03 Nederlandse producentenprijzen fors hoger

07:02 Chinese economie groeit weer

07:01 Nederlandse detailhandel zet meer om

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

29 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

29 jun Wall Street licht lager gesloten

29 jun Olieprijs lager gesloten

29 jun Wall Street koerst af op lager slot

29 jun Equinor verkoopt meerderheidsbelang project in Golf van Mexico aan Shell

29 jun Europese beurzen lager gesloten

29 jun Update: Just Eat gebeten hond op licht lager Damrak

29 jun Jaarvergadering Envipco keurt alle agendapunten goed

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Werkgelegenheid Duitsland (Duitsland)

00:00 Werkloosheid Duitsland (Duitsland)

00:00 Werkloosheid België - May 2022 (Belgie)

00:00 Producentenprijsindex België - May 2022 (Belgie)

00:00 Betalingsbalans België - Q1 2022 (Belgie)

00:00 Detailhandel Duitsland - May 2022 (Duitsland)

00:00 Werkgelegenheid België - Q1/2022 (Rev.) (Belgie)

00:00 Halfjaarresultaten - 2022 (Warehouses Estates Belgium SCA)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Ease2pay NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Econocom Group SE)

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk - provisional results – June 2022 (Frankrijk)

00:45 Consumentenvertrouwen Frankrijk - May 2022 (Frankrijk)

00:45 Industriële Productie Frankrijk and Import Price Indices - May 2022 (Frankrijk)

00:45 Inflatie Frankrijk - provisional results – Jun 2022 (Frankrijk)

06:30 Detailhandel Nederland - May 2022 (Nederland)

06:30 Producentenprijsindex Nederland - May 2022 (Nederland)

07:00 Overheidsuitgaven Verenigd Koninkrijk - Q1 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Consumentenuitgave Verenigd Koninkrijk - Q1 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Investeringen ondernemingen Verenigd Koninkrijk - Q1 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Betalingsbalans Verenigd Koninkrijk - Q1 2022 (Verenigd Koninkrijk)

08:30 Consumentenuitgave Verenigde Staten - May 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Nikserig en flutserig gisteren:

The S&P 500 ended a seesaw session slightly down on Wednesday as investors staggered toward the finish line of a downbeat month, a dismal quarter and the worst first-half for Wall Street's benchmark index since President Richard Nixon's first term https://t.co/GazAiXgnIi pic.twitter.com/QIhp7y2ixT — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2022

Just Eat Takeaway heeft zelfs Reuters gehaald:

WATCH: Shares in Just Eat https://t.co/qdySTy71qD plunged on doubts about whether the company will be able to sell its U.S. Grubhub operation successfully https://t.co/LrtNz2yMj5 pic.twitter.com/bMJqpgtWPi — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2022

-23,6% gisteren, 90,9% onder de top, maar...

Bed Bath & Beyond has replaced CEO Mark Tritton as part of a management shake-up after its first-quarter net sales slumped 25% https://t.co/GqthOH960Q $BBBY pic.twitter.com/NZHc08H7bE — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2022

... da's nog niet zo erg als de vorige keer! Wat een aandeel...



Hier nog een, en hoe. Het is en blijft 2022:

JUST IN: SenseTime dives as much as 51% in Hong Kong trading, after a lock-up of shares expired following its IPO https://t.co/IFSbuPSb92 pic.twitter.com/qqD3XlgvSC — Bloomberg Markets (@markets) June 30, 2022

Elon Musk is een hands-on manager dan maar, joe zeg. Voor wie het gisteren heeft gemist:

WATCH: Tesla closed its office in San Mateo, California, and laid off some employees working on its Autopilot driver-assistant system there, according to a source https://t.co/ZNLPAtzuMx pic.twitter.com/GWWzi0osN7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2022

U verwacht het niet:

Watch: Crypto platforms don’t offer users the same legal protections as banks, which means if they go bankrupt, users could lose their assets https://t.co/VrUJ1AYxrl — The Wall Street Journal (@WSJ) June 30, 2022

Voor de fans:

Apple released the first-ever iPhone in the U.S. on June 29, 2007. Here’s a look back at every iteration. https://t.co/XVO81Qntdt — The Wall Street Journal (@WSJ) June 30, 2022

Jaja:

Companies cut spending, jobs as outlook grows less certain https://t.co/uv45dQhAUw pic.twitter.com/PVIYkQu0Xn — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2022

Oordeel zelf of de wereld er beter op is geworden:

WATCH: America’s big earners are its biggest boycotters, according to an April survey of 2,100 consumers by LendingTree. 37% of six-figure earners in the U.S. boycott a product or company they spent money on in the past https://t.co/guEcncC8Vl pic.twitter.com/DcY7t4rDdO — Reuters Business (@ReutersBiz) June 30, 2022

Okee, zijn er vrijwilligers?

NEW: A beer made from recycled toilet water is winning admirers in Singapore — with a first batch on tap sold out https://t.co/g792IicNcZ — Bloomberg Markets (@markets) June 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.